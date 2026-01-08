ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《天國降臨救贖2》曾考慮胖瘦系統　官方坦言：減肥太複雜秒放棄

記者黃冠瑋／綜合報導

《天國降臨：救贖2》上市時就憑藉著忠實還原中世紀波西米亞生活，而榮獲玩家極度好評，其中遊戲內許多設定都成功激起玩家們討論，像是遊戲內沒有兒童等。不過近期開發團隊透露，其實原初還想要加入更複雜系統，讓主角能根據飲食改變體型，類似於《GTA聖安地列斯》中的胖瘦系統，但最終太複雜果斷放棄。

▼《天國降臨：救贖2》原考慮胖瘦系統。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

▲▼《天國降臨：救贖2》原考慮胖瘦系統。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

根據外媒報導，隨著2025年過去，《天國降臨：救贖2》距離發售後也快一年時間，因此執行製作人Martin Klima，近期就接受了外媒專訪淺談開發這款經歷，其中就提到其實開發初期，曾規劃一套類似《俠盜獵車手：聖安地列斯》的「胖瘦系統」，這套系統原先會直接影響主角 Henry 的身形，進而連帶影響他能穿上的衣物。

不過畢竟NPC 之間有胖瘦之分，因此如果玩家穿著他們的衣物就有可顯得太過緊繃或是寬鬆，玩家若想穿上特定尺寸的裝備，就必須讓亨利變胖或變瘦。然而Martin Klima卻指出，玩家就必須透過大量進食來增加體重，或者是進行節食來減重以符合衣服的尺寸，吃多了反而原本背包適合的裝備就不太適合，反之亦然。

對於如此複雜機制，團隊經過深思熟慮考量後，認為「實在太過奇特並且工作量巨大，而且真的沒那麼好玩」，再加上服裝系統本身已經相當複雜情況下，沒有必要再增加成本負擔，因此最終果斷刪除這項設計。

關鍵字：天國降臨角色遊戲

