《咒術迴戰》第三季今開播霸榜日熱搜　主題曲MV解禁飆破百萬

記者楊智仁／綜合報導

人氣電視動畫《咒術迴戰》第三季《死滅迴游 前編》於 9 日正式開播，日本首播更祭出長達 1 小時的特別篇，一口氣放送第 48 話〈執行〉與第 49 話〈再一次〉，官方也同步公開劇情簡介與先行畫面，引發粉絲高度期待。

芥見下下創作漫畫《咒術迴戰》單行本累計發行量已突破 1 億冊，動畫邁入第三季《死滅迴游》，講述失去五條悟保護後的虎杖將面臨追殺與對決的故事。澀谷事變後，日本全國十個結界化為魔窟。羂索一派策動一場名為「死滅迴游」的殘酷生存遊戲，迫使眾多咒術師進入互相廝殺修羅戰場。這場混戰之中，特級術師乙骨優太將以「死刑執行人」身分登場，並與虎杖悠仁正面對決，同為五條悟的學生皆背負著詛咒，他們之間師兄弟的對決降成為本篇最受矚目的焦點。

《咒術迴戰》第三季 9 日凌晨於日本放送後橫掃推特趨勢，乙骨憂太聲優緒方恵美也大喊「體感 10 分鐘」。動畫兩首主題曲也正式解禁，人氣組合 King Gnu 所演唱的 OP 「AIZO」短短 10 小時就突破了 188 萬觀看，MV 大量致敬名畫的場景也成為熱議話題。

關鍵字：咒術迴戰

【救援成功】警停紅燈見小貓鑽前方機車輪下急提醒！再下車協助將貓抱起超暖心❤️‍

