《Resident Evil Survival Unit 生化危機生存兵種》確定參展　2026台北電玩展TpGS

Aniplex株式會社（總公司：東京都千代田區，代表董事：岩上敦宏，以下簡稱「Aniplex」）宣布，與JOYCITY Corporation（總公司：韓國京畿道城南市，代表董事：趙成元，以下簡稱「JOYCITY」）共同開發的智慧型手機新作策略遊戲《Resident Evil Survival Unit生化危機生存兵種》，將參加於2026年1月29日（四）至2月1日（日）舉辦的2026 Taipei Game Show台北電玩展。

本作以株式會社 CAPCOM 的人氣遊戲《Resident Evil（惡靈古堡）》系列為基礎，採用專為智慧型手機最佳化的策略遊戲系統，讓玩家能從全新角度體驗該系列的世界觀。結合智慧型手機特有的便利性與策略遊戲所具備的深度玩法，讓玩家能即時與全球玩家連線，在《Resident Evil》的世界舞台上，享受嶄新的生存策略體驗。本作已於2025年11月18日（週二）起在全球151個國家與地區正式上線，並預計於2026年初在台灣地區推出服務。

在本次2026台北電玩展中，為了讓台灣玩家能夠搶先一步親身體驗本作的魅力，我們特別準備了可實際遊玩的展示區，以及拍照打卡的拍照區。

■ 2026 Taipei Game Show 展出內容

① 試玩首次公開（台灣地區）
在活動會場中，玩家將可親自體驗《Resident Evil Survival Unit 生化危機 生存兵種》遊戲初期的導入內容。
凡參與試玩的玩家，皆可獲得原創紀念贈品一份，數量有限，送完為止，敬請見諒。

② 開放與人氣角色合照的拍照區
現場將設置《Resident Evil Survival Unit 生化危機 生存兵種》中登場的里昂・S・甘迺迪（Leon S. Kennedy）、吉兒・范倫坦（Jill Valentine）、指揮官等人氣角色看板，讓玩家能夠與角色一同拍照留念，盡情享受合照樂趣。

■ Taipei Game Show 2026活動概要
活動期間：2026年1月29日（四）～2月1日（日）
活動地點：台北南港展覽館（TaiNEX）
主辦單位：台北市電腦公會（Taipei Computer Association, TCA）

 

關鍵字：GlohowResident Evil Survival Unit生化危機生存兵種2026台北電玩展

