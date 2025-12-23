ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

2026台北電玩展首波陣容搶先公開　遊戲之星票選倒數2週

記者蘇晟彥／台北報導

2026台北國際電玩展（TGS）將在2026年1月29日至2月1日於南港展覽館舉辦，官方23日舉辦茶會，搶先公佈今年陣容，包含任天堂、傑仕登、台灣萬代南夢宮娛樂、雲豹娛樂、光榮特庫摩等都將參展。今年亞太遊戲高峰會、TGS商務區將移師到一樓I區擴大舉辦，同時每年都受到玩家們熱烈參與的「GAME STAR遊戲之星」也進入倒數，此外，官方也透露今年早鳥預購票也接近售罄階段，正式預購將從29日正式開始。

▼2026台北國際電玩展即將來臨，官方在23日搶先曝光部分遊戲陣容、官方周邊。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 台北電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

TGS首波參展陣容搶先公開　CAPCOM多款新作、光榮特庫摩《仁王3》搶先試玩
官方揭露首波展出遊戲，包括傑仕登與CAPCOM攜手帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等多款受全球玩家矚目的人氣新作，及《鬼武者Way of the Sword》、《Street Fighter 6》、《流星ROCKMAN 完美合集》等經典作品，而採用「黑暗戰國」世界觀的動作RPG《仁王》系列最新作《仁王 3》也將登場、還有全球首度開放試玩的《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》，現場還將展出《三角洲部隊》系列的軍事射擊遊戲新作《三角洲行動》等。

此外，還有多款新作與熱門手機遊戲，包括備受玩家期待將於明年全球同步公測的《明日方舟：終末地》、基於「PROJECT SKY BLUE」IP世界觀的異世界動漫冒險MMORPG《星痕共鳴》、後啟示錄小隊戰略RPG《少女前線2：追放》、在雙平台雙暢銷排行長期霸榜的《寒霜啟示錄》與《Kingshot》、長紅超過8年的知名戰艦擬人即時海戰手遊《碧藍航線》、迎來2.5週年大型活動的《棕色塵埃 2》、於TGA奪下玩家之聲大獎的《鳴潮》、HoYoverse旗下的都市幻想ARPG《絕區零》、療癒人心的慢節奏生活模擬遊戲《心動小鎮》、上個月甫正式上市的育成RPG《Star Savior》、CPBL授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》、知名IP衍伸的生存恐怖戰略遊戲《Resident Evil Survival Unit》、多人開放世界捉寵RPG《伊莫》、台灣知名插畫IP化身桌面小寵物的《螢幕貓蟲咖波》與療癒手遊《咖波疊疊樂》、《Bugcat Island》、異世界奇幻世界觀的回合制RPG《OUTERPLANE》等。

亞太遊戲高峰會、TGS商務區移師一樓規模升級　兩大舞台頂尖大師開講
 作為亞太地區首屈一指的遊戲產業交流平台，TGS將於1月29日至30日同期舉辦B2B商務區與亞太遊戲高峰會，並首度在南港展覽館1樓I區擴大舉辦，其中亞太遊戲高峰會年度大會將重磅推出「MAIN STAGE」及「AI STAGE」兩大舞台，聚焦遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、金流支付、生成式AI、趨勢科技共6大熱門議題，「MAIN STAGE」將有來自全球遊戲相關產業鏈的菁英講師齊聚，包括yosp Inc的CEO吉田 修平、GRAVITY的COO暨Chairman of the Board北村 佳紀、Fahrenheit 213 Inc的CEO塩川 洋介、Lizard Smoothie的CEO沈殷烨、SQUARE ENIX的資深經理＆製作人鈴木 裕人與總監八木 正人，還有泥巴娛樂、拾曉遊戲、IGN JAPAN、Red Meat Games、Smilegate、數數信息科技、TOEI ANIMATION、Xsolla、Unity中國等，頂尖大師都將親臨現場，為聽眾揭開遊戲產業背後秘辛並帶來最新趨勢情報。

「AI STAGE」則邀請到來自Amazon Web Services、AssetHub、HatsuMuv、絕好聲創、網創資訊、NVIDIA的專業講師，分享AI技術的創新應用、引領商業發展可能性，亞太遊戲高峰會現已開放聽眾登錄，提醒遊戲開發者、業界人士與對遊戲、AI等議題感興趣的各界先進把握機會、立即報名！

TGS商務區共吸引16個國家地區、破百家業者參展，類型橫跨獨立遊戲、遊戲開發、發行代理、金流服務、在地化服務、行銷推廣、美術動畫設計、IP授權、音效製作、AI應用等，涵蓋全產業鏈；商務參觀預先登錄已正式開放，至今吸引來自19個國家地區、逾千位商務參觀者，預先登錄者，可提早在線上媒合系統進行交流、預約會議，並於展期間至現場進一步洽談，提醒遊戲產業人士及早進行登錄，搶先打開商機。

TGS玩家區展出作品獨家揭露　獨立遊戲、桌遊樂園平面圖陸續公開
 兩大特色專區今首度曝光展覽內容，其中桌遊樂園共有31家企業與海內外工作室，攜手帶來超過80款精采作品，包括多款知名IP集換式卡牌，還有闔家歡樂、三五好友相聚都適合的各類型桌遊產品，現場試玩桌讓所有玩家都能感受不插電的遊戲樂趣。

而Indie House獨立遊戲專區則有來自23個國家地區、190家、共計超過250款作品展出，站穩全台最大獨立遊戲盛會位置，積極支持獨立遊戲生態系全球發展的Smilegate STOVE，今年首度以贊助商身份參與，同時Indie House也與全球戰略夥伴合作推出的「國際獨立遊戲館」，規模不僅擴大，更打造最國際化的獨立遊戲展示平台，為呈現開發者多元創意與全球獨立遊戲開發能量，主辦單位不僅延續舉辦「2026台北國際電玩展STEAM特賣會」，同時將於STOVE平台舉辦線上特賣活動，讓參展作品不僅在現場大放異彩，也能在線上吸引更多全球玩家的目光。兩大專區平面圖將於近期公佈，請玩家持續鎖定官方資訊。

早鳥預購開跑、優惠入手年度新周邊　GAME STAR遊戲之星投票倒數
2026 TGS的全新周邊也於今日正式亮相，包括實穿好搭的防風外套、水洗連帽外套、大學T等，搭配軍風掛繩、金屬風托特包、隨身小掛包讓玩家化身潮流達人，還有玩家必備的全新設計滑鼠墊，另雙面小夜燈更是可愛到讓人想立刻帶回家，玩家可把握預購期間推出的多元套票，以超優惠價格將喜歡的周邊收入囊中。

熱賣回歸的早鳥預購票，目前已近乎售罄，提醒玩家把握最後機會，正式預購票將於12月29日起接力開跑，單人票只要200元(現場票250元)，購票入場還能參加抽獎，有機會把Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation®5（Slim）數位版等熱門遊戲主機帶回家。

此外「GAME STAR遊戲之星」玩家投票邁入最終倒數，提醒玩家把握時間，在12月31日14:00前投票支持愛作，有機會抽中Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、Nintendo Switch（OLED款式）、PlayStation®5 （Slim）數位版、限量遊戲周邊等好禮。

▲▼ 台北電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 台北電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 台北電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

亞太遊戲高峰會2026年度大會
時間：1月29日(四)至1月30日(五) 10:00-17:00
地點：南港展覽館1館1樓I區
最新議程：https://tgs.tca.org.tw/apgs/agenda.php

2026台北國際電玩展
【商務區】
時間：1月29日(四)至1月30日(五) 10:00-17:00
地點：南港展覽館1館1樓I區
商務參觀預先登錄：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2b
（產業人士預先登錄免費 / 現場500元）

【玩家區】
時間：1月29日(四)至2月1日(日) 09:00-17:00
地點：南港展覽館1館4樓
票種資訊：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2c

2026台北電玩展首波陣容搶先公開　遊戲之星票選倒數2週

Faker對談韓國務總理！難想像打電競超過10年、不斷探索是關鍵

在車上能玩PS5遊戲！Sony、Honda合作電動車支援全新移動空間

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開　28年「平凡奮鬥」曝：該做改變了

高雄變身鋼彈基地！世界巡迴展造景、限定品直擊　還有鋼彈教室

《火影忍者》超大樂園！「九尾雲霄飛車、天旋地轉螺旋丸」法國登場

《烏龍派出所》新遊戲！阿兩拯救瀕倒商店街、登Switch 2平台

10歲兒「測耐用度」竟折斷整箱SSD　爸崩潰損12萬+上萬GB空間

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

抄襲訴訟結束！騰訊《荒野起源》向索尼達成和解　簡介全數下架

