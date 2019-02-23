《還願》彩蛋惹議　3DM創辦人批赤燭「傷害13億人感情」

▲ 大陸盜版遊戲論壇3DM創辦人宿菲菲發文痛批赤燭。（圖／翻攝自3DM論壇）

科技中心／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》上市後好評不斷，頓時成為全台玩家之間最夯話題，然而近日卻傳出玩家發現遊戲內符咒中，隱藏暗批大陸等字眼，讓大陸玩家氣炸了。除了玩家之外，大陸知名盜版遊戲論壇 3DM 創辦人宿菲菲也氣炸了，在 3DM 論壇發文痛批赤燭簡直是「遊戲人中的敗類」。

宿菲菲在文中寫道：「前兩天，有個叫赤柱的遊戲廠商，哭著喊著抱我大腿，非要跟我交朋友，我也是一時糊塗，沒認清狀況，上了他們的當，信了他們的邪！現在我可以明確的告訴他們，老子沒你們這種王八蛋朋友，滾！」

宿菲菲痛批，赤燭不知道把業務做到極致，還弄了損人不利己的玩意，不僅害了自己、害了代理商，還傷害了 13 億中國人的感情，甚至有可能直接把 Steam 國區都搞沒了，宿菲菲在文中憤怒表示：「還以為你們是國產遊戲的希望，結果是狼子野心的畜生。」

宿菲菲強調，加布·紐維爾、小島秀夫、宮本茂、席德·梅爾，這麼多日本、歐美知名遊戲開發者，什麼時候做過這種無恥齷齪事，「你們還是中國人，心思何等歹毒，真是我們遊戲人中的敗類。我，一個受黨教育多年的好青年，一向支持黨的領導，向來維護祖國主權。特此聲明，堅決與這家公司劃清界限！」

就在方才赤燭也針對此事致歉，並且將原本有問題的印章文字替換為「恭賀新禧」，表示這次的風波反應出了團隊在製作流程上不夠嚴謹這個事實，作為一家遊戲公司，赤燭確實還有很大的進步空間，造成各方的困擾赤燭感到萬分抱歉，懇請所有玩家見諒。一切責任歸咎皆為赤燭所應承擔。

▲ 目前印章上的文字現已修改為「恭賀新禧」。（圖／翻攝自《還願》遊戲畫面）