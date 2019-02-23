《還願》因「反中」符咒遭抵制　創辦人致歉「這不是赤燭立場」

▲ 恐怖遊戲《還願》因符咒隱藏暗批大陸等字眼引起爭議。（圖／翻攝自 Steam 商店）



科技中心／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》因傳出玩家發現遊戲內符咒中，隱藏暗批大陸等字眼，氣炸不少大陸玩家，不僅遊戲慘遭大量玩家狂刷負評，更從大陸 Steam 商店下架，而代理商唯晶科技也因此喊告求償，可說是風波不斷。就在方才，赤燭遊戲六名共同創辦人在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場。

根據該則聲明指出，事情起於一位成員在美術素材中置放一段文字，由於專案期間每個人各忙於其職，這件事情發生時，其他赤燭成員是不知情的。一直到 2 月 21 日有玩家朋友提報團隊成員才發現到這件事情，因此在發現當下即緊急地置換了美術素材。

▲ 目前有問題的印章文字現已修改為「恭賀新禧」。（圖／翻攝自《還願》遊戲畫面）

在六名共同創辦人的聲明當中，強調這不是赤燭的立場，也不是還願這部作品的本意，但即便是個人行為也該由團體一起承擔，赤燭表示：「對於傷害了大家，我們深深感到抱歉，赤燭遊戲是因為玩家朋友們而走到今天，沒有你們我們不可能會有返校以及還願，我們最最不該的就是辜負你們的信任，這不是我們所望，但今天傷害確實造成了，這一點我們無法逃避。因為美術素材的文字問題，以及沒有在第一時間顧慮到大家的心情，赤燭遊戲在此與大家道歉。」

同時，赤燭方面也表示想與直播主、媒體致上深深的歉意，並且寫道：「我們辜負了你們的信任。在此也重申，這件事情的發生，我們的合作發行商 Indievent 以及還願專案投資人唯晶科技是完全不知情的，目前與他們的合作關係已終止，相關損失我們也會依合約承擔。」

六位創辦人在聲明的最後也強調：「赤燭遊戲是起於一群單純喜愛遊戲的人，成立這四年來，很感謝各方的厚愛、批評與指教，但在專案管理的失職，我們責無旁貸。」目前《還願》已經在 Steam 大陸區全面下架，Steam 也會協助相關退款事宜。

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