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《還願》暗藏「反中」彩蛋　陸玩家氣炸赤燭急道歉

《還願》暗藏「小熊維尼」彩蛋　陸玩家氣炸赤燭急道歉（圖／翻攝自《還願》遊戲畫面）

▲ 目前印章上的文字現已修改為「恭賀新禧」。（圖／翻攝自《還願》遊戲畫面）

科技中心／綜合報導

以《返校》一作揚名的赤燭遊戲，其新作《還願》已於 2 月 19 日 21:00 正式上架 Steam 商店，「還願」兩字頓時之間成為全台玩家最夯話題，而 Twitch 也幾乎可以看到各個實況主紛紛實況《還願》的盛況，而《還願》人氣之夯，也讓該作一舉躍上 Steam 商店暢銷排行榜，拿下 92% 的極度好評直接包辦暢銷冠亞軍。

伴隨著《還願》上市，也讓許多國內外的實況主紛紛實況這部作品，更有不少實況主被遊戲內的嚇人場景嚇到尖叫，對於台灣玩家來說，因為遊戲場景太貼近生活而讓恐懼的真實感更上一層樓，而對於其他國外玩家來說，《還願》本身帶有濃烈的東方神秘色彩，以及詭譎不明的遊戲氣氛，再加上驚嚇感指數最高的「莉芳衝臉」場面不少，就算是經驗老道的玩家還是有不少人被嚇了一大跳。

近日有玩家發現，遊戲當中某處貼滿符咒的走廊上，其中一枚符咒上的印章文字似乎是大有來頭，首先外側上分別印有「呢」、「嘛」、「叭」、「唭」，音似「你媽 87」，而下面印章的篆體字內容則是寫著大陸領導人的姓名，而這樣的「彩蛋」在被玩家發現後，大陸玩家簡直氣炸了，紛紛在《還願》的 Steam 頁面留下負評，要求赤燭道歉。

▲《還願》暗藏「小熊維尼」彩蛋　陸玩家氣炸赤燭急道歉（圖／翻攝自Steam頁面） ▲《還願》暗藏「小熊維尼」彩蛋　陸玩家氣炸赤燭急道歉（圖／翻攝自Steam頁面）

▲ 許多玩家在《還願》留下憤怒的負面評價以示不滿。（圖／翻攝自Steam頁面）

面對如此現狀，赤燭緊急在官方粉絲團發出聲明，表示團隊在製作 prototype 時經常會參照當時的網路用語作為暫時素材，強調：「這次因為版本同步問題而沒有全部刪除，實屬意外，沒有任何攻擊或辱罵意圖。」目前遊戲已於 2/21晚上的 v1.0.5 版本移除該圖。

赤燭表示，這次的風波反應出了團隊在製作流程上不夠嚴謹這個事實，作為一家遊戲公司，赤燭確實還有很大的進步空間，造成各方的困擾赤燭感到萬分抱歉，懇請所有玩家見諒。一切責任歸咎皆為赤燭所應承擔。

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關鍵字：赤燭還願Steam

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