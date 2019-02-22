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《還願》太恐怖老外也嚇壞　「莉芳衝臉」嚇死一票實況主

《還願》太恐怖老外也嚇壞　「莉芳衝臉」嚇死一票實況主（圖／翻攝自YouTube）

▲ 只要在 YouTube 搜尋「還願」或是「Devotion」，可以看到大量的玩家實況影片。（圖／翻攝自 YouTube）

科技中心／綜合報導

以《返校》一作揚名的赤燭遊戲，其新作《還願》已於 2 月 19 日 21:00 正式上架 Steam 商店，「還願」兩字頓時之間成為全台玩家最夯話題，而 Twitch 也幾乎可以看到各個實況主紛紛實況《還願》的盛況，而《還願》人氣之夯，也讓該作一舉躍上 Steam 商店暢銷排行榜，拿下 92% 的極度好評直接包辦暢銷冠亞軍。

伴隨著《還願》上市，也讓許多國內外的實況主紛紛實況這部作品，更有不少實況主被遊戲內的嚇人場景嚇到尖叫，對於台灣玩家來說，因為遊戲場景太貼近生活而讓恐懼的真實感更上一層樓，而對於其他國外玩家來說，《還願》本身帶有濃烈的東方神秘色彩，以及詭譎不明的遊戲氣氛，再加上驚嚇感指數最高的「莉芳衝臉」場面不少，就算是經驗老道的玩家還是有不少人被嚇了一大跳。

《還願》太恐怖老外也嚇壞　「莉芳衝臉」嚇死一票實況主（圖／翻攝自YouTube）

▲ 這位實況主反應之大，足以見得其驚嚇程度。（圖／翻攝自YouTube／CoryxKenshin）

《還願》太恐怖老外也嚇壞　「莉芳衝臉」嚇死一票實況主（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 影片 2:14 處開始，這名韓國實況主馬上被開場的「莉芳衝臉」嚇到。（圖／翻攝自YouTube／정수삼촌）

《還願》太恐怖老外也嚇壞　「莉芳衝臉」嚇死一票實況主（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 影片 7:18 處，這位實況主同樣也是被開場的「莉芳衝臉」嚇到跳起來。（圖／翻攝自YouTube／DomPlays）

《還願》太恐怖老外也嚇壞　「莉芳衝臉」嚇死一票實況主（圖／翻攝自YouTube）

▲ 更有一名日本的實況主被遊戲當中的「草人」場景嚇到尖叫連連。

《還願》採用第一人稱視角，利用沉浸式遊戲體驗結合探索與解謎機制，此外音效設計使用傳統樂器編製，背景與美術設定營造八零年代台灣生活感，更大量參考台灣在地文化與宗教，活用大量台灣玩家所熟悉的要素，也因此讓恐懼感變得更加「貼近生活」，不少玩家看過宣傳影片紛紛直呼：「太恐怖啦！」

關鍵字：赤燭還願Steam

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