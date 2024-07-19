《暗黑破壞神IV》新職業魂靈師搶先玩　戰鬥機制曝光、蜈蚣帥爆全場噴

記者蘇晟彥／加州報導

《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》在去年BlizzCon公布消息後，確定將在 10 月 8 日上市，這次將帶著玩家重返D2的「納漢圖叢林」，並帶來首個新職業「魂靈師」（Spirit Born）。而在消息釋出後，不少玩家根據外型、使用武器等等開始猜測新職業的走向，這次《ETtoday遊戲雲》也與其他台灣媒體前進暴雪總部，搶先體驗魂靈師細節。

【延伸閱讀】



《爐石戰記》10周年資料片「天堂島危機」解密 新職業還得再等等

《暗黑破壞神IV》新職業魂靈師解密 武術結合靈魂誕生的叢林戰士

▼魂靈師可以借助四種魂靈力量戰鬥，但不是像德魯伊的變身，魂靈師還是會維持人類樣貌。（圖／暴雪提供）



在《憎恨之軀》的消息曝光以及魂靈師的外貌亮相後，不少玩家紛紛針對魂靈師到底會以怎樣的戰鬥風格做討論，而在試玩後答案揭曉—魂靈師確實就像玩家猜測的有點類似武僧+巫醫的結合，將可以利用「獵豹、巨猩、飛鷹、蜈蚣」四種魂靈守護者的力量進行肉搏戰，代表人類和自然界之間的連結，戰士會尋求巨猩魂靈的力量，獵手會懇求獵豹魂靈的速度，謀略者會效法飛鷹魂靈的機警，藥劑師則會學習蜈蚣魂靈吞噬衰亡之物的天性。

根據官方在簡介時提到，四種魂靈分別代表下列特性

・獵豹：捕獵、確保全家溫飽

・巨猩：力量與守護

・飛鷹：精準的攻擊、視野

・蜈蚣：死亡的腐壞、生命的循環

魂靈師除了本身的四流派技能外，當達到15等就會開啟全新職業任務，通過之後將解鎖「魂靈殿堂」，到達30等的時候則是可以獲得次魂靈的加成，整個魂靈殿堂最重要的除了各屬性的加成外，就是當你選擇該魂靈作為主魂靈後，「所有技能將會視為該魂靈的技能」，意即當你選擇蜈蚣作為主魂靈後，其餘魂靈的技能也都會是「蜈蚣技能」，可以吃到相關詞綴的加成，因此技能搭配將會變得非常非常靈活；而次魂靈則是提供不同屬性的加成，例如獵豹會提供攻擊速度增強等等，在主、次魂靈可以選擇相同，也可以選擇不同進行搭配，創造出更靈活的流派變化。

此外，在這次資料片將新增「長砍刀」的長柄武器，而魂靈師必須要裝備長柄武器（法杖、長砍刀等等）才能進行攻擊，這點也是為了跟職業形象相符所增加的設定；而專屬魂靈師的「化身」也將變成詞綴，玩家可以透過裝備獲得被動加成效果。

▼魂靈殿堂中可以選擇主、次魂靈強化，搭配出不同流派戰鬥方式。



▼大致上分為四種魂靈技能，但透過「魂靈殿堂」的主魂靈，將會有非常多種可能。



在試玩版本中，官方提供預設好技能組、30等的4流派魂靈師提供媒體進行試玩，地圖設定在資料片《憎恨之軀》的納漢圖叢林進行，本次也會針對四種流派的試玩心得進行介紹，建議大家可以服用上方影片有一些基本的印象後，再來好好服用下方的心得。

獵豹（JAGUAR）

獵豹在設定上代表著獵捕，技能組主要以攻速作為主要屬性，基礎技能是用武器快速攻擊，核心技能則為更快速的直線橫掃，當打到第三下的時候會有額外傷害。在魂靈殿堂的主魂靈部分，效果為「當使用獵豹技能每對敵人造成4次傷害時，將會額外造成4次命中效果，所有技能是為獵豹技能。」次魂靈部分則為兇惡值（Ferocity）增加1上限，當殺死敵人、攻擊到Boss時增加1上限。

從整體體驗來看，獵豹大致上會需要走攻速、幸運觸發的流派，在戰鬥部分節奏算是快，透過移動技能、大招可以快速的在地圖中穿梭，基礎技能也可以直接撲向敵人，刷怪速度在四個流派中算是偏上，但範圍偏小，會比較屬於近戰類型，在走位上需要特別注意。

▼獵豹流派攻速非常重要，尤其是以主魂靈為主需要打出各種幸運觸發。



▼獵豹魂靈殿堂簡介。



飛鷹（Eagle）

飛鷹在設定上代表精準的攻擊、視野，不管從魂靈、介紹上，可想而知一定會是戰鬥節奏最快的一個，但相較於獵豹，飛鷹的定位更像是「大範圍輸出」，包含核心技能的類似分裂閃電箭、基礎技能一樣是長矛穿刺，都不會像是獵豹一樣在整張地圖跳來跳去，反而是可以站在原地丟招等待收割。在大招部分則是有可以蓄力3次的飛鷹，丟下去後會有範圍傷害及易傷。

在主魂靈加成上，飛鷹是當是用飛鷹技能時會獲得2個風暴羽毛、最多8個；當你閃避敵人攻擊時將會全部釋放，將會造成附近敵人易傷及傷害3秒；副魂靈部分則是每當移動4公尺，暴擊機率將會提升4%，將會在暴擊後2秒後重製Buff。

▼飛鷹—魂靈殿堂介紹。



巨猩（Gorilla）

巨猩在設定上代表著力量與守護，從魂靈就可以看得出，巨猩的技能稍微偏向防禦一點，核心技能有點類似打拳擊，一樣每打到第三下會在周遭放出一個震盪波，大招則是召喚巨猩大範圍攻擊，巨猩跟蜈蚣是所有魂靈中大招沒有辦法蓄力的、CD時間也稍長，在刷圖的體感上比較沒有那麼痛快，移動的手段比較少。

主魂靈部分，當使用巨猩技能時將會增加10%最大生命值的屏障，最高累積到40%持續3秒，且所有技能視為巨猩技能；副魂靈則是最大堅毅增加2；每當疊滿5層堅毅，將會獲得無懼效果（無法被控場）。

▼巨猩的招式比較偏向防禦，在刷圖爽感比較低。



蜈蚣（Centipede）

最後在蜈蚣部分，應該是這次試玩版本中最讓大家「興奮」的一種魂靈，在稍後的專訪中總監也會解釋相較於蠍子、毒蛇，最後團隊選擇使用「蜈蚣的原因」，顯而易見，蜈蚣整體的手段就是透過毒素、緩速等要素進行攻擊，在核心技能中有一招毒素球可以自己搜敵、大招蜈蚣召喚出來更是只有爽爽爽爽爽，相信在正式上線後，不管強弱，光是蜈蚣的招式真的就會吸引很多玩家搶玩。

在主魂靈部分，蜈蚣提供的效果則是當使用蜈蚣打擊敵人時，會降低敵方2.5%傷害、減慢10%速度持續3秒、最多累積8次。整體來說就是招式非常華麗，透過毒素球刷圖「比較輕鬆」（但不一定比較快）。

▼蜈蚣的大招真的只有一個帥字可以形容。



總結

總結來說，在魂靈師身上確實可以看到不少官方想要嘗試的亮點，但對於喜歡召換流的玩家來說，確定在這次魂靈師不會有任何這類型的流派，反而是走實打實的武鬥大師。相信一定會有人拿武僧來做比較，但記者在實際體驗後，會覺得他有著武僧的底（畢竟動作都是融合各國功夫），但在機制設計上走出自己的套路，看得出來團隊設計了「魂靈殿堂」這個概念，並讓主魂靈可以將其他技能都視為主魂靈的技能這一點上，就能讓玩家有非常多發揮的空間。

由於這次試玩內容並不長，大約在接近3小時的時間，主要就是在魂靈師第一步的技能體驗，包含技能搭配等等都沒辦法理解的很清楚，只能靜待資料片上市後再來嘗試，但整體來說在「節奏」上，四種魂靈都有不同的特色，對於喜歡比較複合型職業的玩家，這次確實是不容錯過的一個嘗試。