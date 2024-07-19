ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《暗黑破壞神IV》新職業魂靈師搶先玩　戰鬥機制曝光、蜈蚣帥爆全場噴

記者蘇晟彥／加州報導

《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》在去年BlizzCon公布消息後，確定將在 10 月 8 日上市，這次將帶著玩家重返D2的「納漢圖叢林」，並帶來首個新職業「魂靈師」（Spirit Born）。而在消息釋出後，不少玩家根據外型、使用武器等等開始猜測新職業的走向，這次《ETtoday遊戲雲》也與其他台灣媒體前進暴雪總部，搶先體驗魂靈師細節。

【延伸閱讀】

《爐石戰記》10周年資料片「天堂島危機」解密　新職業還得再等等
《暗黑破壞神IV》新職業魂靈師解密　武術結合靈魂誕生的叢林戰士

▼魂靈師可以借助四種魂靈力量戰鬥，但不是像德魯伊的變身，魂靈師還是會維持人類樣貌。（圖／暴雪提供）

▲▼ 魂靈師,暗黑 。（圖／暴雪提供）

在《憎恨之軀》的消息曝光以及魂靈師的外貌亮相後，不少玩家紛紛針對魂靈師到底會以怎樣的戰鬥風格做討論，而在試玩後答案揭曉—魂靈師確實就像玩家猜測的有點類似武僧+巫醫的結合，將可以利用「獵豹、巨猩、飛鷹、蜈蚣」四種魂靈守護者的力量進行肉搏戰，代表人類和自然界之間的連結，戰士會尋求巨猩魂靈的力量，獵手會懇求獵豹魂靈的速度，謀略者會效法飛鷹魂靈的機警，藥劑師則會學習蜈蚣魂靈吞噬衰亡之物的天性。

根據官方在簡介時提到，四種魂靈分別代表下列特性

・獵豹：捕獵、確保全家溫飽
・巨猩：力量與守護
・飛鷹：精準的攻擊、視野
・蜈蚣：死亡的腐壞、生命的循環

魂靈師除了本身的四流派技能外，當達到15等就會開啟全新職業任務，通過之後將解鎖「魂靈殿堂」，到達30等的時候則是可以獲得次魂靈的加成，整個魂靈殿堂最重要的除了各屬性的加成外，就是當你選擇該魂靈作為主魂靈後，「所有技能將會視為該魂靈的技能」，意即當你選擇蜈蚣作為主魂靈後，其餘魂靈的技能也都會是「蜈蚣技能」，可以吃到相關詞綴的加成，因此技能搭配將會變得非常非常靈活；而次魂靈則是提供不同屬性的加成，例如獵豹會提供攻擊速度增強等等，在主、次魂靈可以選擇相同，也可以選擇不同進行搭配，創造出更靈活的流派變化。

此外，在這次資料片將新增「長砍刀」的長柄武器，而魂靈師必須要裝備長柄武器（法杖、長砍刀等等）才能進行攻擊，這點也是為了跟職業形象相符所增加的設定；而專屬魂靈師的「化身」也將變成詞綴，玩家可以透過裝備獲得被動加成效果。

▼魂靈殿堂中可以選擇主、次魂靈強化，搭配出不同流派戰鬥方式。

▲▼ 暗黑破壞神IV 魂靈師；解禁時間 7/19 03:00 。（圖／暴雪娛樂提供）

▼大致上分為四種魂靈技能，但透過「魂靈殿堂」的主魂靈，將會有非常多種可能。

▲▼ 暗黑破壞神IV 魂靈師；解禁時間 7/19 03:00 。（圖／暴雪娛樂提供）

在試玩版本中，官方提供預設好技能組、30等的4流派魂靈師提供媒體進行試玩，地圖設定在資料片《憎恨之軀》的納漢圖叢林進行，本次也會針對四種流派的試玩心得進行介紹，建議大家可以服用上方影片有一些基本的印象後，再來好好服用下方的心得。

獵豹（JAGUAR）

獵豹在設定上代表著獵捕，技能組主要以攻速作為主要屬性，基礎技能是用武器快速攻擊，核心技能則為更快速的直線橫掃，當打到第三下的時候會有額外傷害。在魂靈殿堂的主魂靈部分，效果為「當使用獵豹技能每對敵人造成4次傷害時，將會額外造成4次命中效果，所有技能是為獵豹技能。」次魂靈部分則為兇惡值（Ferocity）增加1上限，當殺死敵人、攻擊到Boss時增加1上限。

從整體體驗來看，獵豹大致上會需要走攻速、幸運觸發的流派，在戰鬥部分節奏算是快，透過移動技能、大招可以快速的在地圖中穿梭，基礎技能也可以直接撲向敵人，刷怪速度在四個流派中算是偏上，但範圍偏小，會比較屬於近戰類型，在走位上需要特別注意。

▼獵豹流派攻速非常重要，尤其是以主魂靈為主需要打出各種幸運觸發。

▲▼ 暗黑4

▼獵豹魂靈殿堂簡介。

▲▼

飛鷹（Eagle）

飛鷹在設定上代表精準的攻擊、視野，不管從魂靈、介紹上，可想而知一定會是戰鬥節奏最快的一個，但相較於獵豹，飛鷹的定位更像是「大範圍輸出」，包含核心技能的類似分裂閃電箭、基礎技能一樣是長矛穿刺，都不會像是獵豹一樣在整張地圖跳來跳去，反而是可以站在原地丟招等待收割。在大招部分則是有可以蓄力3次的飛鷹，丟下去後會有範圍傷害及易傷。

在主魂靈加成上，飛鷹是當是用飛鷹技能時會獲得2個風暴羽毛、最多8個；當你閃避敵人攻擊時將會全部釋放，將會造成附近敵人易傷及傷害3秒；副魂靈部分則是每當移動4公尺，暴擊機率將會提升4%，將會在暴擊後2秒後重製Buff。

▲▼ 暗黑4

▼飛鷹—魂靈殿堂介紹。

▲▼ 飛鷹

巨猩（Gorilla）

巨猩在設定上代表著力量與守護，從魂靈就可以看得出，巨猩的技能稍微偏向防禦一點，核心技能有點類似打拳擊，一樣每打到第三下會在周遭放出一個震盪波，大招則是召喚巨猩大範圍攻擊，巨猩跟蜈蚣是所有魂靈中大招沒有辦法蓄力的、CD時間也稍長，在刷圖的體感上比較沒有那麼痛快，移動的手段比較少。

主魂靈部分，當使用巨猩技能時將會增加10%最大生命值的屏障，最高累積到40%持續3秒，且所有技能視為巨猩技能；副魂靈則是最大堅毅增加2；每當疊滿5層堅毅，將會獲得無懼效果（無法被控場）。

▼巨猩的招式比較偏向防禦，在刷圖爽感比較低。

▲▼ 暗黑4

▲▼ 巨猩

蜈蚣（Centipede）

最後在蜈蚣部分，應該是這次試玩版本中最讓大家「興奮」的一種魂靈，在稍後的專訪中總監也會解釋相較於蠍子、毒蛇，最後團隊選擇使用「蜈蚣的原因」，顯而易見，蜈蚣整體的手段就是透過毒素、緩速等要素進行攻擊，在核心技能中有一招毒素球可以自己搜敵、大招蜈蚣召喚出來更是只有爽爽爽爽爽，相信在正式上線後，不管強弱，光是蜈蚣的招式真的就會吸引很多玩家搶玩。

在主魂靈部分，蜈蚣提供的效果則是當使用蜈蚣打擊敵人時，會降低敵方2.5%傷害、減慢10%速度持續3秒、最多累積8次。整體來說就是招式非常華麗，透過毒素球刷圖「比較輕鬆」（但不一定比較快）。

▼蜈蚣的大招真的只有一個帥字可以形容。

▲▼ 暗黑破壞神IV 魂靈師；解禁時間 7/19 03:00 。（圖／暴雪娛樂提供）

▲▼ 魂靈師,暗黑 。（圖／暴雪提供）

總結

總結來說，在魂靈師身上確實可以看到不少官方想要嘗試的亮點，但對於喜歡召換流的玩家來說，確定在這次魂靈師不會有任何這類型的流派，反而是走實打實的武鬥大師。相信一定會有人拿武僧來做比較，但記者在實際體驗後，會覺得他有著武僧的底（畢竟動作都是融合各國功夫），但在機制設計上走出自己的套路，看得出來團隊設計了「魂靈殿堂」這個概念，並讓主魂靈可以將其他技能都視為主魂靈的技能這一點上，就能讓玩家有非常多發揮的空間。

由於這次試玩內容並不長，大約在接近3小時的時間，主要就是在魂靈師第一步的技能體驗，包含技能搭配等等都沒辦法理解的很清楚，只能靜待資料片上市後再來嘗試，但整體來說在「節奏」上，四種魂靈都有不同的特色，對於喜歡比較複合型職業的玩家，這次確實是不容錯過的一個嘗試。

關鍵字：魂靈師憎惡之軀魂靈新職業

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

《暗黑破壞神IV》新職業魂靈師解密　武術結合靈魂誕生的叢林戰士

《暗黑破壞神IV》新職業魂靈師搶先玩　戰鬥機制曝光、蜈蚣帥爆全場噴

睽違32年《亂馬1／2》回歸！聲優全回歸...平台、上架日公開

漫博／《柯南》劇場版商品全集合、《孤獨搖滾》電影稀有套票只賣1天

《哆啦A夢》系列一番賞！時光機完美還原、秘密道具大集合

《聯盟戰旗》全新改版「魔法無極限」　全球賽首次在澳門舉辦

日本二手平台巨頭「駿河屋」台北店明年開幕！漫博出展確定

大宇靈壓再發威？童年經典《阿貓阿狗》悄上Steam頁面

童年回憶《忍者亂太郎》劇場版年底上映　最新特報公開

台北寶可夢中心開賣「破壞光線」系列！卡比獸 、快龍魄力登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《暗黑破壞神IV》魂靈師搶先玩

《暗黑破壞神IV》魂靈師解密

《進擊的巨人 開戰宣言》台灣飛行劇院上映

台北寶可夢中心開賣「破壞光線」系列

日本二手ACG龍頭「駿河屋」台北店明年開幕

《鬼滅》炭治郎、炎柱、音柱模型

《哆啦A夢》系列一番賞將發售

萬代PlayStation、Steam夏日特賣

《霍爾的移動城堡》重返大銀幕

AV女優橫宮七海遺作曝！

最新新聞

《暗黑破壞神IV》魂靈師解密

《暗黑破壞神IV》魂靈師搶先玩

睽違32年《亂馬1／2》回歸

《柯南》劇場版商品漫博全集合

《哆啦A夢》系列一番賞將發售

《聯盟戰旗》全新改版魔法無極限

日本二手ACG龍頭「駿河屋」台北店明年開幕

《阿貓阿狗》悄上Steam頁面

《忍者亂太郎》劇場版年底上映

台北寶可夢中心開賣「破壞光線」系列

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366