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《爐石戰記》10周年資料片「天堂島危機」解密　新職業還得再等等

記者蘇晟彥／加州報導

《爐石戰記》從2014年推出後，在今年正式邁入十週年，將推出全新資料片—「天堂島危機」。這次台灣媒體前往暴雪總部，由《爐石戰記》遊戲總監Tyler Bielman及副總裁暨執行製作人 Nathan Lyons Smith接受媒體訪問，針對是否會有新職業、新模式，官方也語帶保留說，一定會帶給玩家最好的遊戲體驗，但目前還沒有任何相關消息，針對接下來《魔獸世界》要迎來的地心之戰，官方也強調如果有機會一定「責無旁貸」。

▼《爐石戰記》官方針對十周年新資料片「天堂島危機」給出設計理念，並針對即將迎來的地心之戰強調「如果有機會一定責無旁貸」。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ 《爐石戰記》副總裁暨執行製作人 Nathan Lyons Smith《爐石戰記》遊戲總監 Tyler Bielman 。（圖／記者蘇晟彥攝）

即將在24日迎來的最新資料片《天堂島危機》，將帶著玩家來到《魔獸世界》從未出現過的地點「馬林村」，更以全新關鍵字「遊客」、「旅遊」做為號召，首次新增可能將第二個職業增加到牌組的設定。

針對這次資料片的想法來源，Tyler Bielman解釋一開始想要走的是海盜主題，後來發現單純只有海盜非常受限，就試著把主題擴大，變成「英雄們想來度假時，當好遇到海盜來襲會如何」，因此就以這樣的概念開始資料片的劇情構想。在這次新登場的「馬林村」，也是《魔獸世界》沒有出現過的地點，如果玩家細心的話可以發現，其實「螺旋群島」就是將爐石的LOGO形狀設計進去， Nathan Lyons Smith也稱讚，「《爐石》的美術團隊真的非常了不起，把這個概念融入後讓人十分驚喜。」

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在這次資料片中，新增了一個「旅遊」的機制，首次加入可以使用其他職業（特定職業）的卡牌，這樣的設計靈感團隊則解釋，在《爐石》中所有的機制發想，都是透過大夥「腦力激盪」後的結果，將所有可能攤開再慢慢濃縮，就像設計「遊客」這個概念也是，經過多方嘗試，最後才以定案的模樣呈現在玩家面前，會在這麼久後才首次出現可以使用其他職業的卡牌，團隊也解釋，以現在的時機點來說，能夠搭配新職業的組合應該是玩家最容易可以上手、接受的，如果玩家反應好，或許以後還有其他的可能性。

媒體詢問，目前戰場上是否有機會增加一些欄位，像是給予場地效果來改變目前的大環境，官方則解釋，有這樣的聲音很久了，團隊也努力嘗試加入不同效果，像是卡牌間的互動影響，官方進一步解釋，有時候會想，如果有一個不同的開發程式，是不是就能在這方面有所改變，但以目前狀況來說，像是秘密五個、選項三個，是受限於介面導致，但整體來說，設計時都希望可以讓玩家一目了然的看清楚卡片、在不同平台上亦是，

▼慶祝《爐石戰記》十周年，總部內有許多相關的裝置藝術，上面的10費代表10週年，下面的20攻擊、14血則代表發售年份2014。

▲▼ 《爐石戰記》副總裁暨執行製作人 Nathan Lyons Smith《爐石戰記》遊戲總監 Tyler Bielman 。（圖／記者蘇晟彥攝）

從2014上市後，《爐石戰記》已經進入10周年，對於一個行之有年的遊戲來說，「新手無法融入」是對於遊戲設計上的一大考驗，團隊解釋，每年都會有一個首要的目標，在去年就是「重新設計新手體驗」，對於老玩家不會太有感覺，但新手在前六個小時的體驗很不一樣，大幅地降低進入門檻，可以更快趕上老玩家、一起享受爐石戰記。這個改動在新手玩家間的反饋非常好，官方也指出，團隊非常了解遊戲機制到今日已經變得非常複雜，像是每四個月就有一個資料片發佈，所以近期推出的「預組卡牌」就是一個適合新手直接去了解現在主流打法、卡牌組合想法的一個改動，可以讓大家更快去熟悉遊戲機制。

承接上述，為了讓老玩家有新鮮感、新手玩家快速入坑，近期也推出了「追趕進度包」，可以比較快速地讓回鍋玩家將卡牌補齊，至於回鍋玩家則有非常多的模式去熟悉大環境，例如如果在這季《天堂島危機》才回歸的話，很多卡牌在下禮拜就會放到競技場，可以直接地享受新卡牌的效果，而最直接、也是最便利的，就是直接向社群玩家們求助，在《爐石》中有非常龐大的粉絲群，當需要求助時就可以直接發問。

▼總部內有非常多《爐石》的身影。

▲▼ 《爐石戰記》副總裁暨執行製作人 Nathan Lyons Smith《爐石戰記》遊戲總監 Tyler Bielman 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後，玩家所關心的自然是繼2020年惡魔獵人、2022年死亡騎士後，在2024年是否會有新職業的加入，官方則直接回應，在去年BlizzCon時就有很多玩家敲碗，不管是武僧、喚能師都有各自的擁護者，但目前沒有任何消息可以跟大家分享，至於接下來《魔獸世界》將迎來重大改版，《爐石》是否也會用資料片加入應援，官方也解釋，《爐石戰記》相較於《魔獸世界》來說，是走一個較詼諧、輕鬆的步調，用這樣的方式去探索魔獸的背景故事，目前沒有地心之戰相關的聯動可以公布，但只要能夠參與，團隊絕對責無旁貸。

最後在賽事部分，目前2024年的賽事已經公布，談起2025言之過早，但今年度還有最後一個資料片，也請大家先享受好《天堂島危機》以及最後一個資料片吧！

關鍵字：爐石戰記暴雪

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