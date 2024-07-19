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《暗黑破壞神IV》新職業魂靈師解密　武術結合靈魂誕生的叢林戰士

記者蘇晟彥／加州報導

《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》首部資料片將在 10 月 8 日上市，這次將帶領玩家重回納漢圖叢林，踏上尋找墨菲斯托與涅芮爾的旅程。而這次《ETtoday遊戲雲》與其他台灣媒體接受暴雪邀請，前往暴雪總部搶先體驗魂靈師，同時遊戲總監Brent Gibson、藝術總監 Nick Chilano也接受聯訪，替媒體解惑魂靈師的誕生與魂靈的選擇。

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▼《暗黑破壞神 IV》遊戲總監 Brent Gibson 、《暗黑破壞神 IV》藝術總監 Nick Chilano接受台灣媒體聯訪。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 暴雪娛樂,LOGO,BLIZZARD,暴雪,暗黑破壞神,魂靈師 。（圖／記者蘇晟彥攝）

針對新職業「魂靈師」（Spirit Born），團隊解釋首先這個職業必須要是「全新、不能跟過去重複」的職業，同時希望在資料片中繼續擴大《暗黑IV》的宇宙，第二點之所以選擇納漢圖，純粹是因為這個地方與《暗黑》、聖修亞瑞有豐富淵源，因此當初在發想的時候，從預告片中「涅芮爾與靈魂石的概念」，想到可以召喚神秘力量、神靈的角色，因此從這個角度出發，魂靈師就這樣被打造出來了。而魂靈師其實在很久前就已經存在，當時墨菲斯托的靈魂石就儲存在納漢圖，這次受到涅芮爾的「打擾」，因此魂靈師選擇挺身而戰，才有的新職業的出現。

針對官方所選擇的「獵豹、飛鷹、巨猩及蜈蚣」四個魂靈，官方解釋，從美術角度來說，希望魂靈師的風格在視覺上可以跟主題（憎恨之軀、叢林）搭配，之所以不選擇使用毒蠍、毒蛇，是因為當想到蜈蚣的時候會很直覺想到恐懼，在加上叢林這主題必然有很多昆蟲的存在，最後在眾多考量中，決定選擇蜈蚣作為魂靈之一，這個道理同樣可以放在其他魂靈身上，在叢林中大家會想到什麼，想必大猩猩一定也是其中一個選項，曾經在力量這塊選擇上有思考過「巨象」的選項，但在機動性、靈巧度上就完全不行，每個魂靈都是在重重考慮下決定出來的結果。

▼魂靈師這個選項是從靈魂、叢林的主題出發誕生的新職業。（圖／暴雪娛樂提供）

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但想必所有人看到魂靈師與魂靈的出現，自然會想到薩滿、德魯伊這樣崇尚自然的職業，團隊解釋，其實跟德魯伊相比魂靈師有非常大的區別，就是「魂靈師是人類，德魯伊可以變化成野獸」，魂靈師這個職業想要強調的是「信念」、「靈魂」，這也是《暗黑破壞神》史上沒有嘗試過的東西，魂靈師一族堅信只要信念夠深，當離開這個世界後自身也會變化成強大的魂靈，而為了要再度與德魯伊劃出區隔，因此魂靈師在設計上並沒有任何法術的概念，都是透過武術、化身的方式進行戰鬥，魂靈間也以不同顏色作為辨識，完全是不一樣的職業。

但在試玩過後，會發現官方是不是想要塑造魂靈師是一個「萬能職業」，團隊解釋，目的並不是想要創造一個能夠應付所有場合的職業，也不是為了因應版本而出的「職業之首」，重點在於不同流派、技能的搭配，儘管魂靈師有四種截然不同的職鬥方式，但與其他職業將比會是「簡易版」的概念，但不足的部分也不會顯得特別弱，可以不同的既能調整自己的戰鬥節奏、彌補不足。團隊也透露，其實透過「魂靈殿堂」主、次魂靈的搭配，每一種玩法都會顯得非常有趣，從最早團隊們都喜歡巨猩的打法，到現在偏好蜈蚣的組合，不僅可以在地圖上有一定的移動速度，也可以快速造成傷害，是目前總監Brent Gibson自己最推薦的玩法。他也補充，其實隨著進度推移，不同的組合就會讓玩家像是在嘗試新職業一樣，有非常新鮮的感受。

▼魂靈殿堂讓魂靈師的技能搭配變得更靈活。

▲▼ 暗黑4,魂靈師

在這次魂靈師的技能設計上，有很多「蓄力」、「打三下額外攻擊」的設計，團隊指出，武術其實是魂靈師設計的核心，就像所有武術家都會使出連續技，本身就會有一個自然的節奏、屬於武術的戰鬥方式，因此認為這樣的設計跟魂靈師很契合，所以包含三連擊這種循序漸進的攻擊，自然被當成設計的核心。

而如果細看可以發現，魂靈師的戰鬥動作其實是將特技動作、武術結合在一起，所以會有類似泰拳的肘擊、跆拳道的迴旋踢等等，更加增添魂靈師的風格。

▼魂靈師的戰鬥融合不少武術的概念。

▲▼ 暗黑4,魂靈師

談到是否會有關於《暗黑破壞神II》中的要素，團隊也解釋確實會有一些非常代表性的特質放入遊戲中，但畢竟二代跟資料片是完全不同的遊戲、由不同的遊戲引擎製作，因此大多數的內容都還是獨特的，但有機會針對一些玩家熟悉的元素加強、做出新解釋。

最後針對《暗黑破壞神IV》已經走過4個賽季，在資料片上線的時候，第五賽季也會隨之結束，團隊在這些日子中學習到了什麼，將怎樣應用在資料片中，團隊則回答，他們了解玩家想要的就是快速升級、在拾取裝備、裝備組合能更加便利，團隊都有在遊戲設計上學習到，並應用在未來的資料片，其實每次的賽季都是為了讓後續的遊戲、資料片變得更好，這是目前團隊覺得有明顯改善的地方，讓玩家的遊戲體驗更好。

▼《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》將在 10 月 8日上市。

▲▼ 暗黑4,魂靈師

關鍵字：魂靈師暗黑破壞神IV

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