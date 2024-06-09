特戰上海大師賽／GEN差點「蟬聯亞軍」　倒追擊潰TH奪首冠激動落淚

記者蘇晟彥／上海報導

《特戰英豪》 9日舉辦上海大師賽總決賽，現場湧入超過萬名觀眾見證榮耀時刻，由GEN對上一路從敗部往上打的TH，兩隊將進行BO5賽事、爭取冠軍獎盃及1100萬獎金。對此，GEN展現不敗王者的威嚴，儘管差點在拿下一分後，被TH直落三帶走，但在第四局蓮華古城中找到自信，第五局也以壓倒性比分取勝，粉碎TH手感發燙、企圖拿下冠軍的夢想，成功奪得隊史首個大師賽冠軍，也是太平洋賽區第一個大師賽冠軍。

▼GEN雪恥成功，拿下上海大師賽冠軍。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼本屆上海大師賽在奔馳文化中心舉辦。（圖／RIOT提供）



第一局由GEN選出自己從未落敗的熱帶樂園，在前期GEN展現不敗王者的氣勢，在熟悉的地圖上連續拿下6分，但TH僅追回2小分，後續GEN在各種對槍都壓制下，讓TH前幾天的好手感發揮不出來，最終以13：5 由GEN率先拿下第一局勝利；第二局由TH選擇極地寒港進攻，前面GEN靠著TH各種失誤拿下4分，但TH抓回節奏拉平比數，一直以落後兩小分的距離跟GEN拉扯，但後期TH抓住GEN多次視線死角，再度比分反超，最終TH以13：9拿下第二局，比分來到1：1。

第三張局則由GEN選擇義境空島，來到自己熟悉的地圖，GEN再度迅速拿下4分，但又跟上局同樣，TH開始鬼抓，比數來到4：3，逼迫GEN率先喊出暫停，但TH幾乎勢不可擋，在多次對槍上都以1換2、甚至換3讓比數反超，最終以13：10由TH拿下第二分，進入聽牌局。第四局換TH選擇蓮華古城，但在GEN極為拿手的地圖，TH反倒發揮不了氣勢，GEN又逆轉上一場的氣勢，狠狠將TH壓在地上打，以13：4勝利，雙方戰成平手，將在下一局決一死戰。

最後一局，由GEN選擇劫境之地，再度展現氣勢，最後以13：3的成績壓倒性勝利，成功奪下本屆上海大師賽冠軍。而在獲得冠軍後，成員也難掩激動落淚，遠在韓國參加觀賽派對的玩家也瘋狂狂吼，慶賀這次GEN成功證明自己。

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此外，在今天上海大師賽也公開新地圖「深窟幽境」（Abyss），地圖為首張「無邊界地圖」，意思即在某些區域將會墜落死亡，同時整體地圖較狹窄，還有許多「跳躍路徑」可以打出更多出其不意的戰術，地圖將在6月11日推出。