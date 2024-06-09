直擊／萬人搶看《特戰》上海大師賽總決賽　場外佈景、周邊一次看！

記者蘇晟彥／上海報導

《特戰英豪》冠軍賽的最後一場前哨戰「上海大師賽」 9 日正式在上海奔馳文化中心舉辦總決賽，由GEN對上TH爭取冠軍、1100萬獎金榮耀。《ETtoday遊戲雲》也前進上海直擊現場，除了有「巨型鳥人」矗立在會場外提供玩家拍照外，更有超過20多種周邊等待玩家搶購，而不少粉絲也到場同歡，根據官方統計本次票券全數販售完畢，將有超過1.8萬名玩家前進會場見證榮耀時刻。

▼巨大鳥人吸引不少玩家拍照。（圖／RIOT提供）

▼上海大師賽分流明確，入場時不會過於擁擠。



本次上海大師賽在奔馳文化中心舉辦，總決賽門票1萬8000張全數售出。除了在上海各景點有與《特戰英豪》的限定聯名合作外，在廣場外也設置有提供玩家互動的專區。專區採分流進入，因此在逛的時候並不會太過擁擠，現場有美甲區、冰淇淋區餐車、限定周邊展示及選手相關簽名海報等等，不少玩家在此處瘋狂拍照，尤其是在正中央設有「巨型鳥人」，更是底片秒殺處，許多玩家都學著鳥人的動作留下紀念。

此外，在廣場中也設置有周邊商品展示店，入場前可以至紀念商品店購買，包含戰術熊大娃娃、企鵝大娃娃，蓋克的鳥人、爆爆小娃娃、會場限定T-shirt等等，有幾款是本次上海大師賽的限定商品，錯過就很難再入手。除了在上海一同狂歡，在台灣也有《特戰英豪》上海大師賽相關活動，各縣市的7-11酒BAR複合店門市也舉辦一起同歡，店內除了會轉播比賽，到店還有機會抽到《特戰英豪》上海大師賽的周邊。

▼周邊商品總覽。



▼巨型企鵝娃娃。



▼可以至美甲區妝點自己。

