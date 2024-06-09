大師賽首登上海萬人進場搶看　總監直面賽程緊湊、跨界聯名可能性

記者蘇晟彥／上海報導

《特戰英豪》上海大師賽在上海奔馳文化中心熱烈開戰，9日將迎來最終冠軍賽，由不敗王者GEN對上手感發燙、一路復仇逆襲的TH，在戰鼓開打前，《特戰英豪》遊戲總監 Anna Donlon、全球電競總監 Leo Faria 接受 APAC 媒體聯訪，談到2024年的賽事安排太緊湊的問題，他們也強調有接收到戰隊的反饋，將在明年進行調整；而針對這次在上海大師賽大規模地與異業合作，他們也說起初的想法是想看到《特戰英豪》出現在賽場外的地方，但玩家的反饋出乎意料的好，未來也將會持續這樣子的合作。

▼《特戰英豪》 Leo Faria（左）及Anna Donlon （右）接受APAC媒體訪問。（圖／記者蘇晟彥攝）



上海大師賽是繼 3 月份的馬德里大師賽後，爭取晉級在 8 月份在首爾舉辦的2024冠軍賽最後國際賽，也是為了慶祝CN賽區獨立出來，特別舉辦在上海的賽事，但在中國的玩家熱情無法抵擋，在6月7日、8日舉辦的敗部系列賽事中，座位幾乎有8成滿，現場超過萬名玩家齊聚在上海奔馳文化中心替喜歡的選手吶喊，讓不少戰隊成員在賽後接受訪問時都被「震撼」到，紛紛指出能來到上海參加大師賽、受到這麼多人喜愛備感疼愛。

在舉辦的期間，官方也與在地進行大規模異業合作，除了贈送在收看上海大師賽的玩家「獨家禮包」，包含致敬在地名菜「生煎包」的遊戲造型吊飾外，包含飲料店、火鍋店、網咖，甚至是夜店等等，都出現許多「特戰英豪」的身影，足以顯示年輕人對於《特戰英豪》的喜愛。

被問到是否之後會有大型跨IP的合作，Anna表示，隨著越來越多人認識《特戰英豪》，越來越多的品牌、創作者想要一起合作，但目前《特戰》還在建立IP的階段，可能會繼續在特務的設計、本身的內容做投資，之前與本家的《英雄聯盟》有過一次合作，如果接下來還有大家也不要太意外，但對於外部的遊戲、生活類型IP，個人認為還必須再等我們一段時間。

▼ 《特戰英豪》在上海大規模舉辦異業合作，力拼打開能見度。（圖／記者蘇晟彥攝）

在上海大師賽結束後，8月接踵而來的就是年度盛事，也就是這次選擇在首爾舉辦的冠軍賽，Leo 指出，比賽不僅僅只是兩支隊伍在場上交鋒、贏家舉起獎盃的榮耀時刻，對於整個團隊而言，是想要將這個賽事打造成年度最高潮的比賽，把全球《特戰》的玩家全部凝聚在一起，他語帶神秘表示，現在不能劇透太多，但想要特別跟在場的媒體，還有在亞洲的玩家，今年絕對會是不容錯過的精彩內容，有機會就到實際走訪一起見證。

但綜觀《特戰英豪》在年初所公佈的所有國際賽事，可以看見一路從2月的前哨戰，一路不停歇直到 8 月冠軍賽，整整半年幾乎是完全不休息不斷在賽事的高壓下進行，這樣會不會變相造成選手的壓力山大，要追上不同的版本、地圖，還要不斷地飛往世界各地參賽，最後導致選手的汰換率太高，又或著是剛好在對的版本的隊伍就能輕鬆奪冠。

Leo坦言，在賽事平衡上確實是一件難事，沒有國際賽參賽資格的隊伍認為比賽太少，沒有表現的機會，但確實比較常參加國際賽事的隊伍也會抱怨，幾乎沒有任何時間休息，他認為確實在2024年的賽程安排相對緊湊，一方面是要給剛建立的CN賽區有一樣多的調整時間，因此從 2 月開始 8月結束，但考量到許多隊伍這樣馬不停蹄幾乎都在練習、飛行、趕回自己國家辦簽證的循環度過，最後確定將在明年更改賽制安排解決這些問題，希望所有戰隊對於《特戰英豪》的感受會更好。

最後針對接下來要怎樣繼續將《特戰英豪》繼續推廣給更多玩家，Anna 說，團隊一直都在努力，就像今年CN賽區成立、這次大師賽辦在上海一樣，而且在今天早上相信大家都已經聽說，《特戰英豪》將登上 PlayStation 5 和 Xbox Series X | S ，但明年團隊將會更專心在讓《特戰英豪》的核心更明確；最後Leo 也補充，其實每年會堅持舉辦三場國際賽事也是持續推廣的一個方式。希望能在不影響質量的情況下，在玩家數量越來越多後，能讓比賽的數量增加，但團隊會不斷面臨這些將來的挑戰。

