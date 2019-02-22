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《英雄聯盟》俄羅斯女子戰隊遭5 Ban輔助 官方判ROX性別歧視

▲俄羅斯《英雄聯盟》女子戰隊遭5Ban輔助血虐 引爆性別大戰。（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

日前我們曾報導「俄羅斯《英雄聯盟》女子戰隊遭5Ban輔助血虐 引爆性別大戰」，而「英雄聯盟歐陸聯賽（LCL）」主辦方，同時也是遊戲開發商的Riot Games在今（2/22）日發出懲處公告，認為ROX顯然有歧視女子戰隊Vaevictis Esports之嫌。

事件的起因是ROX對上Vaevictis Esports的比賽中，在賽前的選禁角首搶輔助，再陸續Ban了五個輔助角色，通常全力封鎖一個位置是為了針對某位選手的戰術，但事實上兩隊本來就有一些實力差距，所以其實不見得得用到這種戰術，這也讓一些觀眾與官方認為ROX是看不起 Vaevictis 所做的挑釁行為，藉以諷刺對手只會玩輔助。另一件事則是Vega Squadron同樣對上Vaevictis Esports的比賽，Vega Squadron在比賽中早早就取得巨大優勢，但顯然並不想結束遊戲，在比賽中上演一場超級虐殺秀，這場比賽最終人頭數是以52:2的超懸殊差距結束。這場比賽也讓Vega Squadron同樣遭到官方懲處。

▲ROX 5Ban輔助。

▲Vega Squadron上演52:2超級虐殺秀。

官方在公告中認為，ROX在對上Vaevictis的比賽中，禁用了5名輔助角色雖然技術上並不違反規則，但這是對俄羅斯女子隊Vaevictis Esports不尊重且帶有性別歧視的表現。Riot Games認為性別歧視是在職業比賽場上完全不能被接受的行為。ROX和Vega Squadron的惡劣行為違反了LCL的規定，以及召喚師守則第9條，向ROX和Vega Squadron戰隊發出警告，如果再發生違規行為，他們將會有更加嚴厲的處罰。公告中並且希望LCL的所有選手都能表現出競爭誠信並尊重他們的對手。

關鍵字：英雄聯盟LCL女子戰隊Vaevictis性平歧視

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