ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

俄羅斯《英雄聯盟》女子戰隊遭5Ban輔助血虐 引爆性別大戰

記者周之鼎／台北報導

上週末在俄羅斯為主的「英雄聯盟歐陸聯賽（LCL）」中上演一場海虐比賽卻引發關注，純女子戰隊 Vaevictis eSports 出戰LCL第二名的ROX遭到血虐，ROX不到21分鐘就以近乎完全比賽的成績擊敗Vaevictis，但同時也引爆一場性別大戰。

Vaevictis eSports是一支由全女子選手所組成的職業戰隊，五位選手沒有職業比賽就直接勇闖該地一級賽事LCL，成立主因還是LCL為了爭取聯盟化市場並打造品牌。不過雖然加入了一級聯賽， Vaevictis eSports的成績目前並不算好，除了開季第一週拿下一場勝利後就一勝難求，目前以1勝13敗在LCL墊底。

而引爆男女大戰的最大原因就是ROX在賽前的選禁角首搶輔助，再直接Ban了五個輔助角色，通常全力封鎖一個位置是為了針對某位選手的戰術，但事實上兩隊本來就有一些實力差距，所以也許不見得得用到這種戰術，這也讓一些觀眾認為ROX是看不起 Vaevictis 所做的挑釁行為。於是許多網友在Reddit論壇上戰成一團，該討論文章也遭到鎖定。

時至今日，許多人的刻板印象仍是「男生比女生會玩遊戲」。不過目前在電競領域，多數一級賽事都沒有限定選手的性別，無論是暴雪或是Riot也曾經再三強調絕對沒有歧視女性，也歡迎女性玩家參與賽事。但在現實面上，由於多數戰隊都採集訓制，也會考量到男女有別的生活起居問題，因此即便少數有天賦的女性選手也難以打進職業圈， Vaevictis eSports 首採全女性戰隊的方式，也考驗著這些女性選手們未來能否突破所有人的刻板印象。

關鍵字：英雄聯盟LCL女子戰隊Vaevictis

推薦閱讀

日本即將停止販售PSV Sony二代掌機正式走入歷史

俄羅斯《英雄聯盟》女子戰隊遭5Ban輔助血虐 引爆性別大戰

寶可夢涉及「兒虐」？多名YouTuber帳號遭刪除

電玩展、春節活動發威　智冠科技1月營收達5.1億元

《還願》2/19晚間9點上架Steam　最新30秒預告片嚇壞玩家

ZOTAC推出GEFORCE RTX 2080 Ti水冷顯示卡

《聖火》手遊累計收入破154億　日本課長貢獻56%全球第一

招實況主未告知騰訊涉侵權　今日頭條挨罰禁實況《王者榮耀》

上市10天《APEX英雄》大砍16000外掛玩家

SE社手遊《純白魔女》繁中版預約破10萬　2/20上架雙平台

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《還願》30秒預告片嚇壞玩家

智冠科技1月營收達5.1億元

LOL女子隊遭海虐引爆性別大戰

《虹彩六號》改版完整情資揭露

34年前超級瑪利歐卡匣拍賣　300萬成交

《聖火》手遊累計收入破154億

台灣ET獲EVO JAPAN拳皇亞軍

今日頭條挨罰禁實況《王者榮耀》

《APEX英雄》大砍16000外掛玩家

最新新聞

Sony二代掌機PSV正式走入歷史

LOL女子隊遭海虐引爆性別大戰

寶可夢涉及兒虐？多名YouTuber帳號遭刪除

智冠科技1月營收達5.1億元

《還願》30秒預告片嚇壞玩家

ZOTAC推出2080 Ti水冷顯示卡

《聖火》手遊累計收入破154億

今日頭條挨罰禁實況《王者榮耀》

《APEX英雄》大砍16000外掛玩家

SE手遊《純白魔女》2/20上架

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366