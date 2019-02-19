俄羅斯《英雄聯盟》女子戰隊遭5Ban輔助血虐 引爆性別大戰

記者周之鼎／台北報導

上週末在俄羅斯為主的「英雄聯盟歐陸聯賽（LCL）」中上演一場海虐比賽卻引發關注，純女子戰隊 Vaevictis eSports 出戰LCL第二名的ROX遭到血虐，ROX不到21分鐘就以近乎完全比賽的成績擊敗Vaevictis，但同時也引爆一場性別大戰。

Vaevictis eSports是一支由全女子選手所組成的職業戰隊，五位選手沒有職業比賽就直接勇闖該地一級賽事LCL，成立主因還是LCL為了爭取聯盟化市場並打造品牌。不過雖然加入了一級聯賽， Vaevictis eSports的成績目前並不算好，除了開季第一週拿下一場勝利後就一勝難求，目前以1勝13敗在LCL墊底。

而引爆男女大戰的最大原因就是ROX在賽前的選禁角首搶輔助，再直接Ban了五個輔助角色，通常全力封鎖一個位置是為了針對某位選手的戰術，但事實上兩隊本來就有一些實力差距，所以也許不見得得用到這種戰術，這也讓一些觀眾認為ROX是看不起 Vaevictis 所做的挑釁行為。於是許多網友在Reddit論壇上戰成一團，該討論文章也遭到鎖定。

時至今日，許多人的刻板印象仍是「男生比女生會玩遊戲」。不過目前在電競領域，多數一級賽事都沒有限定選手的性別，無論是暴雪或是Riot也曾經再三強調絕對沒有歧視女性，也歡迎女性玩家參與賽事。但在現實面上，由於多數戰隊都採集訓制，也會考量到男女有別的生活起居問題，因此即便少數有天賦的女性選手也難以打進職業圈， Vaevictis eSports 首採全女性戰隊的方式，也考驗著這些女性選手們未來能否突破所有人的刻板印象。