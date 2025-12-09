ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《灌籃高手》作者剛畫完聯動圖...安西教練聲優同日辭世網鼻酸

記者楊智仁／綜合報導

漫畫界 12 月 8 日出現鼻酸巧合，《灌籃高手》作者井上雄彥與《SAKAMOTO DAYS》鈴木祐斗展開特別對談，井上雄彥才剛在推特公開自己親手繪製「坂本太郎」，由於角色外貌神似《灌籃高手》安西教練，讓不少網友笑稱「老爹又回來了」，沒想到在粉絲們沉浸於這場跨世代合作話題時，8 日晚間傳來安西教練聲優「西村知道」病逝的消息。

▼井上雄彥早上剛公開「坂本太郎」插圖。（圖／翻攝自@inouetake推特）▲▼安西教練。（圖／翻攝自推特）

《SAKAMOTO DAYS》主角「坂本太郎」白色頭髮、胖胖身軀、標誌性的雙下巴，與《灌籃高手》安西教練相當神似。隨著「灌籃高手 X SAKAMOTO DAYS」活動展開，井上老師 8 日早上於推特上公開自己親手繪製「坂本太郎」，網友們紛紛笑喊，「現在放棄的話，SAKAMOTO 就來了」、「教練我想打球」、「完全是安西教練呀！」

只不過沒想到，8 日晚間安西教練聲優驚傳病逝，享壽 79 歲。不少粉絲湧入社群平台悼念，並將早上才公開的「坂本太郎」插圖與安西教練聲優離世的巧合聯繫在一起，感嘆，「像是老師最後一次畫出安西的身影」、「早上看聯動圖還在笑，沒想到晚上收到噩耗」、「安西教練陪伴了我們的青春」、「或許這就是一種奇妙的緣分」，作品跨越世代地連結著讀者，而角色與聲音帶來的感動，也隨著這些難忘的瞬間永遠留在粉絲心中。

西村知道出身舞台劇界，之後跨足聲優領域，演出經歷相當豐富。雖然多數擔任配角，卻演活無數經典角色，包括《灌籃高手》的安西教練、《幽遊白書》的喬琪早乙女（小閻王的跟班）、以及《火影忍者》的第三代土影大野木，都是許多動漫迷記憶深刻的重要角色。

關鍵字：灌籃高手

