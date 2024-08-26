《星際大戰：亡命之徒》15小時簡評　根本是小尼瘋狂賣萌秀

記者蘇晟彥／台北報導

Ubisoft旗下《星際大戰：亡命之徒》將在30日正式登場，本次《ETtoday遊戲雲》接受育碧邀請搶先體驗遊戲完整內容，目前遊戲進度約在88%左右，整體遊戲時間約為15個小時，主要是以主線任務為主，會以簡單心得來聊聊這款同時也是星戰系列首款開放世界作品，也堪稱是「小尼賣萌秀」的遊戲。

---以下牽扯到劇情、遊戲內容，介意者請勿往下拉---

▼《星際大戰：亡命之徒》的主軸一定就是小尼賣萌秀！！



如果要了解整個遊戲的基本操作，會建議先服用在先前試玩會就寫過的這篇，本篇會以體驗過大部份劇情、其他星球的冒險進行簡單評論，並不會對整個遊戲的操作、攻略有太深刻的撰寫。

遊戲將由走私販主角「凱伊」與本作 真主角 「小尼」以及中途加入的機器人ND-5開始，將逐漸壯大自己的劫盜團，最後完成「某件事」迎向結局，遊戲的主線非常非常的直線跟單純，如果說真的要只通關主線的話，大約落在15小時內遊戲就能結束，但本作從推進到第一個主城後，就直接開始開放世界的模式，中間支線任務之多完全沒辦法想像，幾乎在主城隨便走走、看個資料就會觸發新的內容，因此如果要算上支線任務，推估應該會需要60-80個小時的遊戲時間，因此這款遊戲對於喜歡星戰迷的玩家來說，絕對是「物超所值」。

在遊戲中玩家必須要遊走在各大勢力中間，每當執行任務時，各勢力間的好感度會因此變化，當達到好、出色的時候，可以自由進入該陣營的領地不被領隊驅逐，反之如果到了壞就會被直接丟出去，達到「糟糕」時在原野就會不斷被派出殺手伺候，而當達到出色以上時，在該陣營商店就可以購買到限定的商品或是情報。

因此真心建議最好是能維持在好的水平，要不然在原野隨時被敵人找上（雖然都很爛）時並不能使用快速移動，對於推動遊戲進度來說真的會十分困擾，連一旁的ND-5都會時不時提醒你「是不是該去跟他們搞好關係」。

除了陣營任務外，在各大星球會遇到一些「專家」，這些專家會教授凱伊一些戰鬥或是輔助技能，當通過專屬任務後，接著靠著收集東西、完成支線等等，就會逐步提升自己的能力，有點類似天賦樹的概念，但並沒有所謂的技能點數，因此當收集到這些專家的消息後，記得第一時間去解相關任務，會讓冒險更加順利。

▼依照完成的任務會影響各陣營間的聲望。



▼專家們會提供給凱伊不同的「能力」。



除了在星球上的冒險外，作為星際大戰，在銀河間戰鬥自然也不可避免，這部分官方應該有稍作考量，整體在銀河中冒險的比例較少，主要是讓大家體驗一下氣氛，當進入戰鬥時那首經典的〈帝國進行曲〉就會響起，搭配美輪美奐的場景真的有種氣勢滂沱的感受。

而在銀河中主要就是以射擊作為遊戲內容，可以透過收集材料提升飛船的能力，也可以在殘骸堆、帝國太空站等等蒐集各種情報、材料，搭配幾個不同的星系，確實會讓許多星戰的粉絲感到開心。

做為星戰首部開放世界作品，可以看見官方試圖打造一個截然不同的星戰主題遊戲，有滿多同業在玩的時候會覺得，說到星戰遊戲，就會看到很多風暴兵「咻咻咻咻」，又或著拿著光劍熱血對砍，但這些在本作中佔的比例非常少，反而是透過從底層長大的凱伊來描述整個「星際大戰」的世界觀。

本作的時間線設定在《帝國大反擊》和《絕地大反攻》間，因此不少熟悉的角色都會出現在遊戲中（例如賈霸等等），但凱伊必須遊走在各大勢力中，因此會接觸到非常多不同的外星人，會有一種比較「草根英雄」的感覺，這部分完全就是見仁見智，對於喜歡鑽研星戰相關設定的玩家，我相信進入到遊戲後絕對不會對遊戲的美術、給出的世界觀失望。

此外，由於主角凱伊本身就是個劫匪，因此戰鬥手段基本上就是以「潛行」為主，真正開槍激情對射的場面很少，因為很容易就GG，所以在遊玩時除非到大後期，可以拿各種武器跟血瓶直接壓過去，要不然前期如果想用這種方式通關，黑畫面的機會非常多，另外關卡行進時的提示很少，有時候可以攀爬的道路會設置在太上面，必須要仰頭才能看到觸發鍵，這點確實在遊玩的過程中帶來不少困擾，會覺得如果能夠清楚一點，會對遊戲加分滿多。

▼有些解謎的過程幾乎沒有提示，玩起來十分痛苦。



最後來聊聊對遊戲的想法，那就是其實這根本是一款「小尼賣萌秀」，小尼在各種戰鬥、過場動畫都會擺出超萌的表情，尤其是在吃東西的時候各種超萌姿勢，完全不會想要操控凱伊，會想要能獨立操控小尼。而看得出來官方將小尼融合了貓狗派的特長，因此對於毛孩派的玩家來說，玩這款時千萬要慎入 （誤） ！

回歸正題，整體來說《星際大戰：亡命之徒》絕對是誠意以上的作品，撇除掉主角的人設跟主線有一點薄弱，整體的世界設計打造得非常完整，尤其是星戰迷來說，絕對是一款必定入坑、能補足更多細節的誠意之作！