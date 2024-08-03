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《星際大戰：亡命之徒》搶先試玩體驗　比刺客教條更暗殺的潛行遊戲

記者蘇晟彥／綜合報導

由 Ubisoft Massive Entertainment 開發，Lucasfilm Games 共同製作的開放世界動作冒險遊戲《星際大戰：亡命之徒》，將在 8月 30日正式登場，作為Ubisoft 下半年焦點遊戲，同時也是星戰系列首款開放世界遊戲，本次也邀請媒體進行搶先試玩，將會以簡單心得分享這次體驗感受。

------以下牽扯到劇情雷，介意者請勿下拉------
------遊戲畫面仍屬開發階段-------

▲▼ 《星際大戰：亡命之徒》。（圖／UBIFSOFT提供）

《星際大戰：亡命之徒》為星際大戰系列遊戲首款開放世界作品，故事時間發生在《帝國大反擊》以及《絕地大反攻》之間，描述走私販、劫匪「凱伊」，遊走在各大集團間，在星際之中與小尼、ND-5等夥伴「幹一票大的」，打出屬於自己的一片天。

在試玩環節中大致分成三個部份，前半段熟悉操作，前玩遊戲中的第一個主城米羅迦納熟悉基本操作，在過程中可以使用摩托車（不確定之後會不會有其他載具），騎乘過程中也可以進行射擊，也可以自由探索，但因為遊玩時間有限，所以就按照指示立刻進行主線任務。

第一個任務就是要入侵戈拉克基地，也就是派克集團的基地，當到門口時，如果嘗試想要直接進去，就會被守衛丟出來，必須從其他的管道進去，但必須說，如果沒有仔細看劇情，就會忽略掉入口就在附近的通風口，當時花一段時間才找到，進去之後開始進入「潛行模式」，這部分跟其他開放世界基本上就有所不同，其他遊戲可以單刀直入的直接殺進去，或是慢慢潛行暗殺進去，但在《亡命之徒》裡面，通常前面都必須以潛行模式慢慢進去，只要被守衛發現不是被趕出去，就是會直接Game over，坦白說難度大增，尤其在試玩階段時還不熟悉操作，有時候一不小心就滾出去，會馬上回到存檔點重新開始。

而在過程中除了靠著暗殺解決敵人外，也會碰到需要幾個解謎的內容，像是要用髮簪（資料棒）來開門，這就有點類似節奏遊戲，必須依照畫面上的聲音按下按鍵，難度並不高，只是需要抓到到底從哪一拍開始按；而另外一種則是「駭客技巧」，有點類似1A2B的玩法，透過不斷嘗試解出正確的排列順序，此外，在某些無法通過的路上，也可以派遣小尼（也就是本作的可愛擔當）過去按開關，或是先將敵人困住來進行暗殺，因此增加整體遊玩的豐富度。

▼《星際大戰：亡命之徒》採開放世界遊戲，也是星戰系列首款開放世界。

▲▼ Ubisoft 《星際大戰：亡命之徒》，31日00:01前請勿使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼潛行的難度有一點難，只要被發現就是Game Over，並不能選擇突圍繼續。

▲▼ 星戰

▼資料棒就像小型的節奏遊戲。

▲▼ Ubisoft 《星際大戰：亡命之徒》，31日00:01前請勿使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼透過駭客技術可以成功將某些門、程式打開。

▲▼ Ubisoft 《星際大戰：亡命之徒》，31日00:01前請勿使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼小尼可以協助按開關，只要到指定地點，會出現相關的虛線來提示這時候需要小尼的幫忙。

▲▼ Ubisoft 《星際大戰：亡命之徒》，31日00:01前請勿使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而在進入戰鬥後，這部分就顯得稍微簡單，對於喜歡星戰系列的玩家，一定期待著可以使用光劍咻咻咻～但目前在試玩階段，由於主角凱伊是個「劫匪」，主要還是使用爆能槍來進行攻擊，主要分成可以幾種不同的攻擊方式，可以依照不同狀況進行使用，有像是一般的攻擊模式、或著是對付機器人、擁有護盾的敵人，此外也有一些像是手榴彈的額外武器可以使用。

整體來說，整個戰鬥過程會很像「超級潛行暗殺任務」，主要的手段不會是射擊模式，而是透過潛行、小尼等方式一步一步走到任務目的地。

而在第一階段的主線任務是完後，就會進入「選擇陣營」的時候，會依據所作出的決定，影響到不同集團的聲望，而聲望部分則會影響部分「支線任務」的報酬，以及當你進入該集團領地時，他們對你採取的措施（可能是通緝、或是單純趕出去而已）

▲▼ Ubisoft 《星際大戰：亡命之徒》，31日00:01前請勿使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在後半段的體驗「假旗任務」中，會有一小部分的「星際追擊戰」，終於可以進入期待已久的星戰部分，這部分因為遊玩時間有限，基本上在行星的過程中可以透過按鍵進行橫移閃避子彈，同時使用追擊模式自動瞄準敵人，其實在操作部分並不困難，但是配上壯闊的銀河背景跟音效，玩起來就十分帶勁，而從選單上來看，應該還會有不同的武器可以使用，這部分就留給玩家在上市後自行體驗！

▲▼

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

其實在試玩會中，大致上就是這兩個部份的體驗，在最後段的「文物竊取」任務中，比較像是更深入的去體驗不同星球的背景跟故事，這部分跟前面試玩的內容並沒有太大差異，就不贅述，而因為趕主線的關係，記者自己錯過比較多小遊戲的部分，像是其他同業有玩到的經典賽巴克牌、賭馬等等。

在這邊就來簡單的說一下自己的心得，因為本身並不是星戰迷，對背景故事並沒有太多的了解，僅有看過幾部經典的作品（最喜歡的是賈霸），但在整個美術刻劃上，確實有很還原星際大戰的味道，尤其是在星際追擊戰的部分，可以看到在銀河上「咻咻咻咻」的刺激過程，尤其在一些小細節上，根據星戰迷的同事看到相關試玩影片，都覺得有將一些在電影上沒看到的設定還原。但在試玩階段中，並沒有看到可以拿著光劍對打的環節，這部分有些星戰迷想看到的大場面，不一定會出現在本作中。

但在正常戰鬥，也就是大量必須潛行進去敵人陣營的過程中，這部分難度就有一點偏高，很多時候必須要「完全不被敵人發現」，只要警報一響就會瞬間Game Over，在中間「假旗任務」體驗環節時就卡關了滿多次，雖然記者本身在玩所有類似遊戲時幾乎都是選擇暗殺流派，但還是覺得難度有一點偏高，必須要非常熟悉敵人的動向跟節奏，才能順利通關，再加上只要進入到射擊肉搏的部分，被多一點敵人圍攻就會很難脫身，很容易就陷入困境，也不確定是否能調成「故事模式」欣賞遊戲故事就好。

但整體來說，節奏非常明快、看起來可以探索的要素非常多，根據官方先前在訪談的內容透露，主線任務時常大概在25-30小時，但看起來如果要把各大星球探索完畢，可能會達到百小時也說不定，就期待遊戲上線，一起進入「星際大戰」的世界吧！

《星際大戰：亡命之徒》預計於 8/30 在 PC、Xbox Series X|S 及 PS5 平台上推出，售價 1,990 元起，黃金版與終極版可提前於 8/27 遊玩。

▲▼ Ubisoft 《星際大戰：亡命之徒》，31日00:01前請勿使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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