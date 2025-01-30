動漫展2月開跑！《膽大黨》小桃、《亂馬》天道茜人氣聲優將來台

記者楊智仁／綜合報導

第十三屆台北國際動漫節即將在 2 月 6 日 - 2 月 10 日於南港展覽館一館正式開跑，每年都有無數動漫迷不畏寒冬一起來享受動漫盛事，而今年舞台活動也有多位人氣聲優會來到台灣，接下來就讓我們一起來看看這次動漫節聲優見面會陣容。

《膽大黨》聲優見面會

點擊率、話題熱度都爆表的年度強作《膽大黨》，動畫今年 10 月首播就引起大量討論，青春、熱血又帶有靈異科幻的特殊風格，立刻擄獲眾多粉絲的心，第七集更是掀起「淚崩！謝謝動畫組」感嘆。這次木棉花邀請到《膽大黨》主角「小桃」聲優「若山詩音」，2 月 8 日台北國際動漫節期間，造訪臺灣舉辦聲優見面會，若山詩音將在見面會上，針對本次作品的配音過程及合作感想進行分享，現場還會親遞親筆簽名板給所有參與活動的粉絲朋友，留下珍貴紀念。

「小原好美」聲優見面會

飾演「輝夜姬 ( 藤原千花 )、無職轉生 ( 洛琪希 )、蔚藍檔案 ( 彩奈 )」等知名作品的聲優「小原好美」，2024 年首次來台舉辦見面會後，深深愛上台灣文化，今年 2 月 9 日將會是小原好美首次登上台灣大型動漫盛事《台北國際動漫節》，除了 Talk Show 以外，還會與粉絲們進行遊戲互動，最後每位參與的粉絲還可獲得小原好美親遞明信片。

《亂馬1／2》聲優見面會

日本國寶漫畫家高橋留美子原著，破天荒戀愛喜劇《亂馬1/2》，時隔 32 年後終於再度動畫化，主要角色更沿用原班人馬聲優配音，讓粉絲們狂喜亂舞。曼迪傳播邀請為女主角「天道茜」配音的「日高法子」小姐來台， 2 月 9 日於台北國際動漫節舉辦首場台灣簽名會。她曾飾演《鄰家女孩》淺倉南、《犬夜叉》桔梗、《龍貓》草壁皋月等家喻戶曉的角色，本次來台為《亂馬1/2》全新動畫宣傳，為參加者現場簽名並分享配音的心路歷程。