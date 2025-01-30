ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

動漫展2月開跑！《膽大黨》小桃、《亂馬》天道茜人氣聲優將來台

記者楊智仁／綜合報導

第十三屆台北國際動漫節即將在 2 月 6 日 - 2 月 10 日於南港展覽館一館正式開跑，每年都有無數動漫迷不畏寒冬一起來享受動漫盛事，而今年舞台活動也有多位人氣聲優會來到台灣，接下來就讓我們一起來看看這次動漫節聲優見面會陣容。

▲▼聲優見面會。（圖／廠商提供）

《膽大黨》聲優見面會

點擊率、話題熱度都爆表的年度強作《膽大黨》，動畫今年 10 月首播就引起大量討論，青春、熱血又帶有靈異科幻的特殊風格，立刻擄獲眾多粉絲的心，第七集更是掀起「淚崩！謝謝動畫組」感嘆。這次木棉花邀請到《膽大黨》主角「小桃」聲優「若山詩音」，2 月 8 日台北國際動漫節期間，造訪臺灣舉辦聲優見面會，若山詩音將在見面會上，針對本次作品的配音過程及合作感想進行分享，現場還會親遞親筆簽名板給所有參與活動的粉絲朋友，留下珍貴紀念。

▲▼聲優見面會。（圖／廠商提供）

「小原好美」聲優見面會

飾演「輝夜姬 ( 藤原千花 )、無職轉生 ( 洛琪希 )、蔚藍檔案 ( 彩奈 )」等知名作品的聲優「小原好美」，2024 年首次來台舉辦見面會後，深深愛上台灣文化，今年 2 月 9 日將會是小原好美首次登上台灣大型動漫盛事《台北國際動漫節》，除了 Talk Show 以外，還會與粉絲們進行遊戲互動，最後每位參與的粉絲還可獲得小原好美親遞明信片。

▲▼聲優見面會。（圖／廠商提供）

《亂馬1／2》聲優見面會

日本國寶漫畫家高橋留美子原著，破天荒戀愛喜劇《亂馬1/2》，時隔 32 年後終於再度動畫化，主要角色更沿用原班人馬聲優配音，讓粉絲們狂喜亂舞。曼迪傳播邀請為女主角「天道茜」配音的「日高法子」小姐來台， 2 月 9 日於台北國際動漫節舉辦首場台灣簽名會。她曾飾演《鄰家女孩》淺倉南、《犬夜叉》桔梗、《龍貓》草壁皋月等家喻戶曉的角色，本次來台為《亂馬1/2》全新動畫宣傳，為參加者現場簽名並分享配音的心路歷程。

▲▼聲優見面會。（圖／廠商提供）

關鍵字：膽大黨亂馬動漫節

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

花蓮男自製煙火引爆炸！全身著火50%二度灼傷

推薦閱讀

24夏番回顧／《敗北女角》衝擊年度霸權　《我推的孩子》舞台劇高潮

日網站票選「最催淚動畫」四謊、末日三問都上榜　前10名曝光

24春番回顧／《鬼滅 柱訓練篇》邁向終章　《無職轉生》面胃痛父親節

動漫展2月開跑！《膽大黨》小桃、《亂馬》天道茜人氣聲優將來台

他求過年Switch多人「感情殺手遊戲」　全場推1款：被記恨5年

「巨人、芙莉蓮」木棉花祭七大福袋　角川限定新書動漫節商品全公開

過年終於有空「4經典遊戲」先破哪款　最多人推1神作：打獵到明年

Ubisoft被爆再次裁員185人　外界都在等《暗影者》成績

《碧血狂殺2》Steam過年2.5折刷新史上最低價　447元就能買回神作

去年是生涯最迷茫一季...Karsa加入衛冕軍拚重生、談TLN為何主宰賽區

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

過年Switch多人玩啥　全場推1款

過年終於有時間　4大經典遊戲先破哪款

24春番回顧／《鬼滅 柱訓練篇》邁向終章

盤點三款全球最多人玩Switch作品

日網站票選「最催淚動畫」前10名曝光

《PTCGP》全新卡包時空激鬥登場

動漫展2月開跑：聲優見面會一覽

24夏番回顧／《敗北女角》逆襲衝擊年度霸權

AV女優橫宮七海遺作曝！

伊芙真人版現身！　大尺度照曝光

最新新聞

24夏番回顧／《敗北女角》逆襲衝擊年度霸權

日網站票選「最催淚動畫」前10名曝光

24春番回顧／《鬼滅 柱訓練篇》邁向終章

動漫展2月開跑：聲優見面會一覽

過年Switch多人玩啥　全場推1款

木棉花、角川動漫節商品全公開

過年終於有時間　4大經典遊戲先破哪款

Ubisoft被爆再次裁員185人

《碧血狂殺2》Steam過年見史上最低價

Karsa加入衛冕軍拚重生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366