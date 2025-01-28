達人分享2025年「10款推薦桌遊」　守歲通宵來一場就對了

記者趙蔡州／綜合報導

農曆新年到了，擔心桌上沒有話題嗎，不妨跟親友來場桌遊對決吧。桌遊界的知名YouTuber「逸馬的桌遊小教室」特別整理了2025年適合闔家歡樂的10款派對類桌遊，趕快來看看有哪些遊戲適合過年遊玩吧。

「逸馬的桌遊小教室」自2019年開始，每年春節過年前都會分享10款過年推薦桌遊，今年當然也不例外分享了2025年的10款桌遊，詳細名單如下。

▲《布咕布咕》遊戲過程。（圖／翻攝自逸馬的桌遊小教室）

一、《布咕布咕》

《布咕布咕》是一款可以快速上手的平衡類遊戲，遊戲中會有一個放著大量竹籤的圓形鐵盒，遊玩過程就是抽籤並用橫置的方式放籤，期間必須把手上的鳥蛋放上去，過程中鳥蛋一旦掉入鐵盒中或掉到外面，就必須將鳥蛋收回並換下一名玩家，率先放完鳥蛋並將自己的布咕鳥放上去的玩家就是勝利者。

二、《一起出來玩野餐百寶袋》

這一款遊戲是少數可以帶到戶外玩樂的桌遊，遊戲透過沙漏、眼罩、骰子、球、盒子、尺等多種物品，組合成120種不同的遊戲方式，玩家可進行單人挑戰、搭檔合作、分組對抗甚至全員挑戰，比賽看誰可以完成更多挑戰或拿到更高的分數。

▲《麥擱假》外觀。（圖／翻攝自栢龍玩具官網）

三、 《麥擱假》

麥擱假是一款解任務的派對遊戲，玩家必須想辦法完成被分配到的6款小任務，遊戲中總共有185道秘密任務，任務都為台灣人量身打造，像是飲料點半糖也可能中招，其他還包含讓別人拿出車鑰匙、讓別人告訴你現在時間等，適合在除夕或聚會開始前，就先打開桌遊並分配任務，後續在吃飯、聊天過程中都可以想辦法完成任務，不過要注意的是一旦任務被對手揭穿，被揭穿的任務將失敗，只要有人率先完成3個任務，就贏得遊戲。

▲《喵電感應》外觀。（圖／翻攝自栢龍玩具官網）

四、《喵電感應》

喵電感應是一款結合了和聯想跟猜詞的遊戲，玩家必須用「提示」的方式讓其他玩家猜出被分配到的答案，特別的是除了一般的提示外，遊戲還規定「出題者必須在第幾個提示之後，才能讓其他玩家猜對」，此時出題者跟猜對的玩家都會得分，然而一旦其他玩家提早猜對，就只有猜對的玩家會單獨得分，若是在指定回合後都沒有人猜對，則沒有人可以獲得分數，遊戲會一直進行，只要每位玩家都當過2次出題者後，就會計算總分，分數高的獲勝。



五、《屁者先知》

屁者先知是一款類似狼人殺的陣營對抗遊戲，遊戲背景是玩家們一同搭乘電梯，屁者陣營的玩家在電梯上升的過程中會偷偷放屁，而乘客陣營的玩家就要想辦法抓出屁者陣營的玩家。

根據玩家人數的不同，屁者陣營的玩家不一定會互相知道身分，但所有屁者陣營的玩家都可以事先知道第幾回合會有人放屁，因此可以提前規劃動作，但必須注意的是，由於聞到屁味就會扣血，血量歸零就會遭到淘汰，所以動作太明顯，很容易就會被抓包。

遊戲每回合都會有出牌、發言跟投票階段，全部人會投票猜測誰是屁者，得最多票的玩家直接無視血量出局，若場上只剩某一陣營玩家，此陣營直接獲勝，否則繼續進行遊戲，直到八回合結束，翻開所有存活玩家的身分，哪邊陣營人數多哪邊獲勝。

▲《築夢頌》配件內容。（圖／翻攝自逸馬的桌遊小教室）

六、《築夢頌》

這是一款由單人電腦遊戲移植的一人到六人的合作遊戲，遊戲過程中玩家會慢慢翻開任務板塊並放置風景板塊，風景板塊上會有多種不同的地形，玩家必須想辦法完成任務板塊上的任務，完成之後就會獲得分數，分數越多就能解鎖更多新的板塊及功能，所有風景板塊放完就會觸發遊戲結束，不愛互相PK的玩家可以嘗試看看。

▲《胡鬧咖啡廳》遊玩畫面。（圖／翻攝自逸馬的桌遊小教室）

七、《胡鬧咖啡廳》

胡鬧咖啡廳是一款類似胡鬧廚房的遊戲，玩家在遊戲中扮演咖啡店店員，每個回合會拿到新的訂單，玩家要想辦法完成訂單上的要求，不過由於回合的行動數有限，因此蒐集的任務材料才有限，且只要玩家完成訂單，除了拿到分數外，其他玩家也會因此收到新的訂單，若有玩家在指定的回合內沒有完成訂單，就會收到負評，負評會扣分，最後由分數高的玩家獲勝。

▲《全員逃生》外觀。（圖／翻攝自栢龍玩具官網）

八、《全員逃生》

「全員逃生」中玩家扮演的是海盜，由於海盜船沉沒了，玩家們必須乘坐救生艇想辦法划到小島求生，每位玩家都會分到固定的船長跟手下，每個回合玩家會投票決定哪一艘船前進、哪一艘船會浸水，船隻一旦浸水，該船的玩家就必投票將其中一位船員趕下船，直到船完全沉沒或抵達小島，登上小島的船長跟手下都會算分，分數高的獲勝。

九、《炸彈剋星》

這是一款合作類型的遊戲，有一顆炸彈即將引爆，玩家們扮演拆彈專家，必須合作解除炸彈的引線，過程中玩家會分配到1到12號的引線，以及黃色及紅色的引線，只要有玩家剪到紅色引線，全部人都會一起輸掉遊戲，遊戲中會有道具卡可以使用，讓玩家更安全的拆除炸彈，但遊戲難度也會隨著關卡增加。

▲《回憶三重奏》遊玩畫面。（圖／翻攝自逸馬的桌遊小教室）

十、《回憶三重奏》

這一款是2024年法國年度最佳遊戲，遊戲只有1到12號卡片，每號卡片有3張總共36張，遊戲開始時會根據玩家人數分配卡牌，剩餘的卡牌會放到中央，玩家每回合都可以翻開中央牌庫的卡牌，或要求其他玩家翻開手上最大、最小的卡牌，一旦翻開3張一樣數字的卡牌就可以收走，由於遊戲分為簡單、標準及團隊模式，只要玩家收集的牌達到勝利條件，就可以宣告勝利。