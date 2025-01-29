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「巨人、芙莉蓮」木棉花祭七大福袋　角川限定新書動漫節商品全公開

記者楊智仁／綜合報導

每年受到粉絲們矚目的盛事「第十三屆台北國際動漫節」馬上要在 2 月 6 日 - 10 日於南港展覽館一館登場，各廠商也紛紛祭出福袋、限定商品，其中木棉花、角川每年攤位人潮都爆滿，一起來看看這次動漫節有什麼樣的優惠。

▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）

木棉花攤位入口由《WIND BREAKER防風少年》第一季中針鋒相對的防風鈴與獅子頭連領軍，展現街頭英雄不羈的風采。每年都是眾多動漫迷一進場就鎖定的木棉花福袋，今年推出囊括六大重點作品的開運七大福袋：《關於我轉生變成史萊姆這檔事》帶來利姆路與智慧之王的玻璃對杯，還有超舒服的史萊姆陪睡枕，可拆卸式的史萊姆娃娃；《葬送的芙莉蓮》、《86-不存在的戰區-》都推出炫彩藍牙音箱跟實用的生活感品項，讓心愛的角色陪伴你享受音樂的每個日常片刻。

▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）

《WIND BREAKER 防風少年》耳罩式藍牙耳機與萬用絨毯上，都以當家人氣主角櫻與蘇枋為主題，讓粉絲可以一次擁有；還在被《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》的磅礡氣勢震撼嗎？集結眾多經典場景的萬用絨毯，與有著調查兵團團徽和立體機動裝置的耳罩式藍牙耳機，重溫獻上心臟的感動；《Lycoris Recoil 莉可麗絲》一口氣推出兩款超殺福袋，A款有著既方便收納整理又可以快速拿取物品的20吋前開式登機箱跟二合一兩用枕，絕對是出遊旅行的最佳好夥伴；B款是使用千束瀧奈兩人身穿超萌睡衣的木棉花獨家特繪圖，進行設計的耳罩式藍牙耳機、超大造型抱枕、全彩拭鏡布和超大紙袋。

▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）

開春最完整的新品第一手曝光銷售，木棉花準備了人氣強作的推薦商品，2024年底引發觀看狂潮的《膽大黨》，由兩大婆婆打頭陣，依照原始設定製作長達100公分的超大星子紙扇，跟招財貓型態的高速婆婆潮流T-shirt，居家除魔必備首選。《葬送的芙莉蓮》的背光無線手機充電器，充電時上頭的魔法陣還會發出亮光，就讓芙莉蓮、費倫、修塔爾克一起守護你的手機電量吧。

▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）

角川超強首賣新書陣容，輕小說系列作累計突破500萬冊，動畫宣布製作第二季的超人氣戀愛喜劇《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (9)》；動畫續作2025年內開播，鴨志田一＆溝口ケージ獻上的超人氣輕小說續集《青春豬頭少年不會夢到摯愛女朋友》；榮獲第七屆カクヨム網路小說大賽「戀愛喜劇部門」特別賞，「這本輕小說真厲害！2024」文庫部門及新作部門，本屆特邀作者首度來台舉辦簽名會的校園戀愛百合話題作《我買下了與她的每週密會～以五千圓為藉口，共度兩人時光～（4）》，都將於台灣角川動漫節會場首賣。

▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）

漫畫部門好評推薦，由新海誠編劇與執導的經典動畫《鈴芽之旅》改編漫畫版《鈴芽之旅 (2)、(3)》，以及榮獲「下一部人氣漫畫大賞2023」網路漫畫類別第一名，「這本漫畫真厲害！2024」女生篇第二名，更是當前最受矚目的百合漫畫《我在意的對象並不是男人(2)》。本屆推出包含2款【限定版】、7款【特裝版】，共計17部重量級話題新刊，都將於台灣角川2025動漫節隆重登場。

▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）

除此之外還有超過百款的動漫節首賣及會場限定的超人氣動漫周邊精品：系列作累計突破500萬冊、動畫宣布製作第二季的超人氣戀愛喜劇《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》原作與動畫新圖豪華獻上多款絕讚精品；獲得第七屆カクヨム網路小說大賽「戀愛喜劇部門」特別賞的校園戀愛百合話題作《我買下了與她的每週密會～以五千圓為藉口，共度兩人時光～》。

▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）

第18屆MF文庫J新人賞「優秀賞」、並已宣布動畫化決定，講述少女們賭上性命的殘酷遊戲《靠死亡遊戲混飯吃。》；100%危險、不純潔又不健全的戀愛泥沼《我當備胎女友也沒關係。》；外表是不良少女，內心是清純少女的反差萌戀愛喜劇《鄰座的不良少女清水同學染黑了頭髮》；社群軟體話題作，圍繞音樂、從誤解開始的百合GL《我在意的對象並不是男人》…台灣角川推出6部話題強作的全新動漫周邊精品於2025台北國際動漫節豪華登場。

▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）▲▼角川 + 木棉花。（圖／廠商提供）

關鍵字：動漫節

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