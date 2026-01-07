ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《特戰英豪》2026第一賽季開戰　3大重點更新、神曲Toxic改編動畫

記者蘇晟彥／綜合報導

《特戰英豪》在7日迎來2026年第一賽季， 同步也公開全新賽季動畫《為何反擊》，本季動畫圍繞以復仇和野心，重新詮釋小甜甜布蘭妮經典電音神曲〈Toxic〉，在首先釋出的賽季新訊中包含新槍枝「盜賊」、全新模式「隨機單點」及造型系列「妖狐」。此外，今年三場大型國際賽事（兩場大師賽、一場冠軍賽）將分別在聖地牙哥、倫敦以及上海舉辦。

全新槍枝－盜賊
 ● 盜賊填補了鬼魅與神射的玩法定位。它能夠一槍爆頭擊殺身穿輕甲的敵人，因此當鬼魅的效益開始衰退時，盜賊玩家在超輕甲手槍局中會更有信心。
● 我們希望能推出新玩法讓你展現手槍槍法和經濟局實力，而盜賊將改變你對「拮据殺手」的理解。

「熱帶樂園」重製 + 遺落境地和晶蝕之地更新
 ● 重製熱帶樂園，好讓控場者有更多變化也更容易個別處理各個角度。
● 大幅改動了地圖上的許多大型開放空間，使其略微封閉，這樣即使在那裡發生戰鬥，也不會感覺像是誤入了無人區。
● 因此熱帶樂園將回歸，並加入競技地圖輪替清單。由於這些改動的幅度很大，我們將前兩週的戰敗競技評分損失降低50%。
● 除了熱帶樂園重製之外，我們也針對遺落境地和晶蝕之地的幾個重要點位進行調整，提高穿牆傷害的可預期性。

新遊戲模式－隨機單點
● 隆重介紹新模式「隨機單點」，這是快如閃電的全新限時輻能核心模式。
● 隨機單點是5對5模式，玩家每回合都會重生為隨機特務，搭配團隊死鬥式技能、分級制選購階段、地圖靈球爭奪機制，以及每回合將地圖縮減為只能在一個據點開戰。
● 由於地圖範圍更小，大絕更頻繁，因此隨機單點會帶來許多無法預料的時刻，以及正常模式中少見的技能組合。

▼新槍枝－盜賊。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 特戰英豪 。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 特戰英豪 。（圖／台灣大哥大提供）

MMR系統更新
● 將在2026年調整隱藏MMR的計算方式。改動過後，應能更如實地反應玩家個人實力。對大多數的玩家來說，牌階應維持不變，但部分玩家可能會發現牌階有所變化。
● 這些改動最終能讓對戰品質更加穩定一致，你會覺得其他人的實力都平分秋色，大家就是適合分到這間大廳。
● 在2026年的重要目標是全面提升競技對戰的品質。我們希望各位啟動《特戰英豪》後，能就此進入痛快的競技對戰。我們對新的後台機制很有信心，必然能實現這個目標。

妖狐系列
● 妖狐系列源自日本的怪談，為古老的民間傳說注入了黑暗而現代的詮釋。
● 每件武器都燃燒著詛咒之火，映照出被束縛其中、無法安息的靈魂。狐仙面具的設計象徵著兩個世界之間的封印，既美麗，又充滿危險。首次推出雙持短武士刀，由冥界鍛造而成，出擊時完美同步，威力驚人。
● 本系列包含的武器有幻象、鬼魅和小狐狸（雙持短武士刀近戰武器）。

▲▼ 特戰英豪 。（圖／台灣大哥大提供）

關鍵字：特戰英豪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

推薦閱讀

《特戰英豪》2026第一賽季開戰　3大重點更新、神曲Toxic改編動畫

二手Steam Deck不能修還被封　官方告知「買到贓物」玩家傻眼

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥　作者生前曾參與...結尾畫面網淚崩

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

動畫瘋大哥10週年！《鬼滅》搶最多觀看、「沙沙給油」刷滿成奇觀

《無職轉生》作者首來台！角川動漫節豪華首賣新刊一次看

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴　網友氣炸提告：是不是本人不在乎

日「國民聲優」親吐貧困歲月：買不起麵包...靠一部動畫逆轉人生

日插畫家作品被盜用...一看是「美國安全部」　無奈問怎麼辦

航海王、我英霸榜！IMDb最強動畫滿分神回連發　還有這部突圍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃

動畫瘋大哥10週年！

日大臣想逛同人展、忍痛缺席曝原因

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴

日插畫家作品被美國安全部盜用

Steam硬體調查！Win 7玩家徹底消失

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸

《Resident Evil Survival Unit》參加台北電玩展

NC扛神主牌推出天堂經典服

最新新聞

《特戰英豪》2026第一賽季開戰

玩家二手Steam Deck「買到贓物」

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃

動畫瘋大哥10週年！

角川動漫節豪華首賣新刊一次看

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴

日「國民聲優」親吐貧困歲月

日插畫家作品被美國安全部盜用

25年IMDb最高分動畫：航海王、我英

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366