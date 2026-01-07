《特戰英豪》2026第一賽季開戰　3大重點更新、神曲Toxic改編動畫

記者蘇晟彥／綜合報導

《特戰英豪》在7日迎來2026年第一賽季， 同步也公開全新賽季動畫《為何反擊》，本季動畫圍繞以復仇和野心，重新詮釋小甜甜布蘭妮經典電音神曲〈Toxic〉，在首先釋出的賽季新訊中包含新槍枝「盜賊」、全新模式「隨機單點」及造型系列「妖狐」。此外，今年三場大型國際賽事（兩場大師賽、一場冠軍賽）將分別在聖地牙哥、倫敦以及上海舉辦。

<br>

全新槍枝－盜賊

● 盜賊填補了鬼魅與神射的玩法定位。它能夠一槍爆頭擊殺身穿輕甲的敵人，因此當鬼魅的效益開始衰退時，盜賊玩家在超輕甲手槍局中會更有信心。

● 我們希望能推出新玩法讓你展現手槍槍法和經濟局實力，而盜賊將改變你對「拮据殺手」的理解。

「熱帶樂園」重製 + 遺落境地和晶蝕之地更新

● 重製熱帶樂園，好讓控場者有更多變化也更容易個別處理各個角度。

● 大幅改動了地圖上的許多大型開放空間，使其略微封閉，這樣即使在那裡發生戰鬥，也不會感覺像是誤入了無人區。

● 因此熱帶樂園將回歸，並加入競技地圖輪替清單。由於這些改動的幅度很大，我們將前兩週的戰敗競技評分損失降低50%。

● 除了熱帶樂園重製之外，我們也針對遺落境地和晶蝕之地的幾個重要點位進行調整，提高穿牆傷害的可預期性。

新遊戲模式－隨機單點

● 隆重介紹新模式「隨機單點」，這是快如閃電的全新限時輻能核心模式。

● 隨機單點是5對5模式，玩家每回合都會重生為隨機特務，搭配團隊死鬥式技能、分級制選購階段、地圖靈球爭奪機制，以及每回合將地圖縮減為只能在一個據點開戰。

● 由於地圖範圍更小，大絕更頻繁，因此隨機單點會帶來許多無法預料的時刻，以及正常模式中少見的技能組合。

▼新槍枝－盜賊。（圖／台灣大哥大提供）



MMR系統更新

● 將在2026年調整隱藏MMR的計算方式。改動過後，應能更如實地反應玩家個人實力。對大多數的玩家來說，牌階應維持不變，但部分玩家可能會發現牌階有所變化。

● 這些改動最終能讓對戰品質更加穩定一致，你會覺得其他人的實力都平分秋色，大家就是適合分到這間大廳。

● 在2026年的重要目標是全面提升競技對戰的品質。我們希望各位啟動《特戰英豪》後，能就此進入痛快的競技對戰。我們對新的後台機制很有信心，必然能實現這個目標。

妖狐系列

● 妖狐系列源自日本的怪談，為古老的民間傳說注入了黑暗而現代的詮釋。

● 每件武器都燃燒著詛咒之火，映照出被束縛其中、無法安息的靈魂。狐仙面具的設計象徵著兩個世界之間的封印，既美麗，又充滿危險。首次推出雙持短武士刀，由冥界鍛造而成，出擊時完美同步，威力驚人。

● 本系列包含的武器有幻象、鬼魅和小狐狸（雙持短武士刀近戰武器）。