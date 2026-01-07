ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

影評盛讚時空輪迴作！《殺無盡》動畫本周登台　花江夏樹領銜聲演

記者楊智仁／綜合報導

櫻坂洋的小說《ALL YOU NEED IS KILL》以其突破性的「時空輪迴」設定，與描寫角色在絕境中成長的強烈敘事，在全球科幻題材中佔有舉足輕重的地位。這部經典小說曾改編為全球賣座的真人電影《明日邊界》；如今十年過去，它以動畫化的方式與片名《殺無盡 ALL YOU NEED IS KILL》，再度進入觀眾的視野，在全球各地的影展中一舉斬獲眾多影評人正面評價，台灣預計於1月16日正式上映，為了電影發行，聲優見上愛與花江夏樹合拍一段新年問候語，邀請觀眾一起親身體驗這場時空循環。

▲▼殺無盡。（圖／廠商提供）

《殺無盡 ALL YOU NEED IS KILL》由導演秋本賢一郎（Kenichiro Akimoto）執導，他向來以創新的動畫表現手法與細膩的情感描繪聞名日本動畫界，也曾在電影《海獸之子》中擔任CGI導演，實現3D動畫與視覺極致表現，獲得粉絲好評。這次他將以獨特的視角重新闡釋這部十年前登上大銀幕的經典作品，儘管頂著不少壓力，但在製作公司：STUDIO 4℃的通力協助下，他將融合傳統動畫與新科技，再創視覺效果巔峰。

▲▼殺無盡。（圖／廠商提供）▲▼殺無盡。（圖／廠商提供）

電影故事聚焦在年輕女戰士「麗塔」身上，深度刻畫她的孤獨、痛苦、衝突與內心成長。在外星生命體入侵地球後，所到之處各個國家的國防武裝力量被瞬間瓦解，人類數量也以肉眼可見的速度迅速消亡；少女麗塔(見上愛 聲演)與少年啟二(花江夏樹 聲演)這兩名年輕戰士，意外地被困在無盡的時間迴廊中，在戰場上一次又一次地陣亡，如噩夢般醒來後再投入戰場、再重複…，各種死亡方式伴隨著不同卻又同樣令人崩潰的強烈痛楚，折磨著麗塔與啟二的身體與心智：直到兩人有如宿命般的相遇，終於讓這場看似無望的戰爭，出現一絲勝利曙光，麗塔與啟二能否在無盡的時間輪迴中找到左右這場戰爭的方法，將成為人類存續的最後希望…。

▲▼殺無盡。（圖／廠商提供）

殺無盡 ALL YOU NEED IS KILL

