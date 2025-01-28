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《劍星》伊芙真人版現身！　大尺度辣照曝光

▲▼Yoon Seolhwa拍攝尺度大，社群網站充滿各種性感美照。（圖／攝自dutlstnwjd的IG）

▲《劍星》體模Yoon Seolhwa拍攝尺度大，社群網站充滿各種性感美照。（圖／攝自dutlstnwjd的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

《劍星》女主角伊芙體模再+1！不科學的身材真有其人！

由韓國大廠SHIFT UP公司開發、索尼互動娛樂發行的動作冒險電子遊戲《劍星》去年推出，因女主角伊芙「腰束奶澎」的身材太「不政確」，被電玩評論網站《IGN》評論「開發者沒看過真正的女人」引發高度討論，但事實上伊芙的身體建模正是掃描「韓國最強人妻」申才恩（신재은）的身材完成，直接打臉IGN的說法。

而繼申才恩之後，又有一位韓國辣模跳出來說，自己2年前也跟該公司合作進行身體掃描，這位模特「윤설화 Yoon Seolhwa」表示自己是擔任伊芙新造型「日常裝」的體模，伊芙穿這套的身體就是她的。

▲Yoon Seolhwa分享2年前進遊戲公司掃描身體的工作照。（圖／攝自dutlstnwjd的IG）

▲Yoon Seolhwa分享2年前在遊戲公司掃描身體的工作照。（圖／攝自dutlstnwjd的IG）

Yoon Seolhwa的IG有超過12萬粉絲，平常擔任大尺度模特及展場車模，常在上面分享性感美照，她也分享2年前進遊戲公司掃描身體的照片，證實自己所言不假。

▲▼Yoon Seolhwa拍攝尺度大，社群網站充滿各種性感美照。（圖／攝自dutlstnwjd的IG）

▲Yoon Seolhwa拍攝尺度大，社群網站充滿各種性感美照。（圖／攝自dutlstnwjd的IG）

關鍵字：伊芙劍星Yoon Seolhwa

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