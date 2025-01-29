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他求過年Switch多人「感情殺手遊戲」　全場推1款：被記恨5年

▲▼任天堂,Switch。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

▲過年求Switch多人感情殺手遊戲，全場推1款「五年前我在終點前放黑洞，被記恨到現在」。（圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

過年期間待在家裡，除了出門踏青、跟親戚敘舊外，許多人可能會打電玩消磨時間。有網友表示，他手邊擁有的Switch遊戲平常都會玩，怕過年拿出來玩會沒有新鮮感，想詢問網友「有沒有其他的感情殺手遊戲可以推薦？」貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

原PO在批踢踢以「過年有推薦可以一起玩的遊戲嗎」為題表示，他目前手中有瑪利歐派對、草泥馬足球明星、超級炸彈人R2、胡鬧廚房等遊戲，因為平常就會玩了，擔心過年拿出來會沒有新鮮感，因此想問有沒有其他推薦的「感情殺手」遊戲，冷門一點沒關係，好玩就好。

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，許多人提議「超級雞馬」，有人說，「那肯定是超級雞馬」、「強烈推薦超級雞馬，效果十足，絕對打起來，而且還便宜」、「超級雞馬超好笑」、「超級雞馬，五年前我在終點前放黑洞被記恨到現在」、「超級雞馬超推，絕對破壞友情」

也有人說「麻將最實際」、「超級雞馬越多人越好笑，兩人就雙人成行」、「2024 TGA年度最佳家庭遊戲，宇宙機器人」、「boomerang fu，輕鬆認真都行，可以6人」。

關鍵字：Switch超級雞馬

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