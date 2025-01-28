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Joy-Con飄移問題有望改善？爆料者曝Switch 2有新解方

記者楊智仁／綜合報導

根據任天堂爆料者 NextHandheld 的說法，任天堂的 Switch 2 終於將解決困擾玩家近十年的 Joy-Con 漂移問題，但在深入討論之前，我們先來了解一下為什麼 Joy-Con 會出現漂移問題。

▼ Switch 2 將解決困 Joy-Con 漂移問題。（圖／翻攝自任天堂）▲▼Switch 2。（圖／翻攝自任天堂）

外媒提到「為什麼 Joy-Con 會漂移」有幾個可能的原因，例如灰塵和碎屑卡在橡膠帽下，甚至是軟體問題，但更多時候漂移問題的罪魁禍首是電位器（potentiometers），電位器通過物理接觸來追蹤搖桿的位置，隨著時間的推移，這種接觸會損壞電位計，從而導致漂移問題。

據稱 Switch 2 改用霍爾效應搖桿（hall-effect joysticks），這種搖桿通過無接觸的電磁方式追蹤位置，完全不依賴物理摩擦，由於不涉及物理接觸設計更加耐用，長時間使用也不容易產生漂移問題。先前部分爆料被證實正確的 NextHandheld 聲稱，他們從一次拆解中獲得這個資訊，也就是說 Switch 2 控制器內部組件已被更詳細檢查過。如果玩家手上還有一對沒有漂移問題的舊 Joy-Con，或許可以直接與 Switch 2 相容，這對於想要試玩新的多人遊戲但沒有額外 Joy-Con 玩家來說特別方便。

▲▼Switch 2。（圖／翻攝自任天堂）

關鍵字：Switch 2

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