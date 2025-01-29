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過年終於有空「4經典遊戲」先破哪款　最多人推1神作：打獵到明年

▲▼電腦,網路,上網,網路成癮,平板,電玩,電動,線上遊戲。（圖／翻攝自pixabay）

▲網友表示，過年終於有空，想詢問「4大經典遊戲」大家推薦先破哪一款。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

春節連假期間不用工作，除了相約親友聚會、踏青外，有人也會趁假期破完之前沒有時間玩的遊戲。有網友表示，過年期間他終於有時間放鬆，有機會好好破關一款遊戲，因此詢問網友「過年推薦哪款遊戲消磨時間？」

原PO在踢踢表示，過年到了，難得有機會可以好好破完一款遊戲，之前他想玩但一直沒機會玩的有《尼爾：自動人形》、《FF7重製版》、《人中之龍7外傳》及《碧血狂殺2》（RDR2），好奇網友會推薦過年玩哪一款。

貼文一出立刻引發網友熱議，其中最多人推薦的是《碧血狂殺2》，接著分別是《人中之龍7外傳》、《尼爾：自動人形》，最後是《FF7重製版》，有人說，「尼爾跟RDR2選一個，另外推戰神，故事不長但很不錯」、「推RDR2，神作，但可能過年玩不完」、「RDR2直接打獵到明年」、「RDR2打獵就可以玩好幾天了」。

也有人說，「歐洲卡車2，可以玩上千小時的好遊戲」、「文明帝國6」、「P社5萌啊」、「殭屍毀滅工程，我才探幾間房子砍個殭屍，居然一小時過了」、「鋼鐵雄心4啊，玩著玩著假就沒了」。

關鍵字：碧血狂殺電腦遊戲

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