「Switch 2」即將亮相　盤點初代三款全球最多人玩經典神作

記者楊智仁／綜合報導

任天堂 Switch 2 確定會在 2025 年亮相，先前官方也公開相關影片，預計 4 月 2 日會有最新發表會。而 Switch 初代機也陪伴著大家度過 8 個年頭，去年更是超越超越紅白機（Famicom），成為任天堂歷史上壽命最長的主機，在新機正式到來之前，就讓我們先來看看全球最多人玩的三款遊戲。

▼Switch初代機帶給大家許多美好回憶。（圖／CFP、任天堂）

第 1 名：《瑪利歐賽車8 豪華版》6197 萬套

適合全家一起同樂的《瑪利歐賽車8》，玩家操作瑪利歐系列與其他任天堂遊戲角色進行賽車比賽，華麗賽道還有充滿速度感的玩法深受玩家喜愛，使用道具強化能力或阻礙對手、不同比賽模式更增添許多有趣環節。目前《瑪利歐賽車8 豪華版》全球銷量為 6197 萬份，是最暢銷任天堂 Switch 遊戲，並超越 1985 年紅白機平台《超級瑪利歐兄弟》的 4024 萬份銷量，成為瑪利歐系列最暢銷作品。

第 2 名：《集合啦！動物森友會》4536 萬套

《集合啦！動物森友會》是動物森友會系列的第 7 款作品，遊戲上市後獲得極大成功，成功塑造一個活生生的世界以及自由度超高的玩法受到許多評論讚賞。日本遊戲發售 3 天共售出超過 188 萬套。發售僅 6 周全球銷量已經達到 1341 萬份，超過前作《走出戶外 動物森友會》累積 8 年總銷量。 並於 2020 年日本遊戲大獎中獲得年度作品部門大獎，開發團隊獲得日本經濟產業大臣獎。

第 3 名：《任天堂明星大亂鬥特別版》3422 萬套

《任天堂明星大亂鬥 特別版》是任天堂明星大亂鬥系列的第五部作品，本作最大特色是集結系列過往所有曾出現過角色，並在原有系統基礎新增「命魂」系統。遊戲發售後獲得業界高度好評，並且在商業上獲得成功。日本地區首周銷量就達到約 122 萬份，成為任天堂 Switch 平台在日本第四款銷量過百萬遊戲，目前全球銷量已達至 3422 萬份，超過《快打旋風II》成為世界上銷量最高格鬥遊戲。