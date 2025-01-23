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《PTCGP》全新卡包「時空激鬥」登場　交換功能確定開放

記者蘇晟彥／綜合報導

《Pokémon Trading Card Game Pocket》 23日晚間宣布，全新擴充包「時空激鬥」將在1月30日登場，本次將有「時空激鬥 帝牙盧卡」、「時空激鬥 帕路奇亞」將加入到卡牌包陣容，此外，新功能「交換」將從1月29日起陸續開放，但一如外界預測，僅能在♦1〜♦4、★1中相同稀有度的卡牌進行交換。

擴充包「時空激鬥」將在1月30日登場
1月30日將有2種新擴充包「時空激鬥 帝牙盧卡」、「時空激鬥 帕路奇亞」會被追加到卡牌包陣容。新擴充包「時空激鬥」收錄了傳說的寶可夢帝牙盧卡、帕路奇亞等眾多在《寶可夢 鑽石／珍珠》中登場的寶可夢。至今為止登場的擴充包「最強的基因」、「幻遊島」也能繼續開封，敬請期待更加豐富的寶可夢卡牌收藏體驗。
此外，「時空激鬥」的介紹影片也已經公開。歡迎前往觀賞。

介紹部分在「時空激鬥」中登場的卡牌

【帝牙盧卡ex [♦♦♦♦]】
同時也在本作包裝上登場的傳說的寶可夢──帝牙盧卡。
如果讓帝牙盧卡ex [♦♦♦♦]這張卡牌傾斜，就能欣賞到牠似乎就要從卡牌中衝出來的樣子。

▲▼ PTCG全新卡牌包－時空激鬥 。


【帕路奇亞ex[♦♦♦♦]】
同時也在本作包裝上登場的傳說的寶可夢──帕路奇亞。
如果讓帕路奇亞ex [♦♦♦♦]這張卡牌傾斜，就能欣賞到牠似乎就要從卡牌中衝出來的樣子。

▲▼ PTCG全新卡牌包－時空激鬥 。

【路卡利歐[★]】
路卡利歐像是在前頭引領著其他寶可夢一般，富有動感且流行又繽紛的插畫是這張卡牌的獨特之處。

▲▼ PTCG全新卡牌包－時空激鬥 。

【草苗龜[♦]、小火焰猴[♦]、波加曼[♦]】
在《寶可夢 鑽石／珍珠》會成為最初夥伴的寶可夢──草苗龜、小火焰猴、波加曼也在本作中首次登場。
3隻寶可夢各不相同的筆觸與可愛的表情令人印象深刻。

▲▼ PTCG全新卡牌包－時空激鬥 。

▲▼ PTCG全新卡牌包－時空激鬥 。

新收藏板、收藏冊登場
隨著擴充包的追加，1月30日新的收藏冊和收藏板也會跟著登場，上頭畫有傳說的寶可夢帝牙盧卡、帕路奇亞，以及幻之寶可夢達克萊伊。透過開封卡牌包與遊玩得卡挑戰獲得卡牌，享受專屬於您的收藏吧。

新功能「交換」將從1月29日起陸續追加
從1月29日起，將陸續追加新功能「交換」到遊戲中。「交換」是可透過消耗道具等，來與朋友交換寶可夢卡牌的功能。敬請與其他玩家活用「交換」功能，一起享受《Pokémon Trading Card Game Pocket》的收藏體驗。
※交換功能的追加時間未定。

交換可與互為朋友的玩家一起遊玩。可選擇♦1〜♦4、★1中相同稀有度的卡牌，並消耗道具等來交換卡牌。交換功能追加時，可用來交換的卡牌為收錄於「最強的基因」與「幻遊島」的部分卡牌。今後我們也會隨時評估，更新可交換的卡牌陣容。玩家能交換、收藏尚未獲得的卡牌，或是交換加上了特效的喜愛的卡牌，這將讓遊戲玩法變得更加豐富。
※以上內容皆為開發中資訊，更新內容和時間可能會有所變更。

▲▼ PTCG全新卡牌包－時空激鬥 。

關鍵字：寶可夢卡牌遊戲擴充包收藏遊戲

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