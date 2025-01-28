去年是生涯最迷茫一季...Karsa加入衛冕軍拚重生、談TLN為何主宰賽區

記者楊智仁／專訪

「FAK 粉碎戰艦！前往和平籃球館！」2024 對 Karsa 來說是個失落的一年，滿懷期待、自信盼望能再次於世界賽大展身手，沒想到最終甚至沒辦法踏上 PCS 總決賽舞台。2025 年，Karsa 選擇轉往 TLN 繼續朝著目標來邁進，接受《ETtoday 遊戲雲》專訪中，他分享對於新賽季、新賽制、新隊伍看法，以及未來生涯規劃。

▼Karsa 談去年賽季和 LCP 展望。（圖／記者黃克翔攝）

「去年發揮很普通，對我來講是個心態上面的打擊，從高處往下墜的那種感覺。」Karsa 坦言當初從 LPL 回來 PCS 本來是期待自己會成為領袖帶著大家去世界賽的，結果越打狀態越差，特別是夏季賽完全沒有方向，很像是純粹在打遊戲但無法進步，「這種無力、迷茫的感覺是過去在 LPL 都沒有體驗過的。」

新的一年、全新氣象，Karsa 今年投效 TLN，而這支常勝軍也被看好是奪冠大熱門，「今年 LCP 賽制應該很好玩！」Karsa 語氣中充滿著雀躍，「例行賽就能交手日本和越南的隊伍，很像在打以前的國際賽，而且我自己超喜歡全局 BP，以前受制於版本的關係，每次都只玩強勢英雄好無聊，之前我看 Tarzan 用了一把札克手好癢，很想嘗試一些特別的英雄。例行賽是 BO3 的關係可能機會比較少，但 BO5 大家可以期待一下，我會拿一些很怪的角色。」

LCP 目前進行兩周賽程，新加入且相對陌生的越南隊伍成為矚目焦點，Karsa 強調，「VCS 擅長打架，跟他們對決應該每場血腥程度會很高，也可以幫助我們賽區小團戰操作，我自己就蠻期待對到 GAM 的，畢竟是越南全明星，打法有那種越南閃電狼的感覺，然後 Levi 這幾年看他打國際賽操作都很好、很穩定，非常想和他交手。」

今年 Karsa 選擇加入 TLN，而早在 Kespa 盃時就讓他感受到這支隊伍為何能持續制霸賽區，「隊伍會強跟教練 Corgi 有關，他很有威嚴團練的時候都很認真點出大家的問題，而且紀律性超好，不會莫名其妙送頭，嘗試版本、新東西的時候也能確保訓練品質，自然比賽就能打出好成績。」新賽季 TLN 中野被看好會是 LCP 的最強組合，Karsa 過去對 FoFo 的印象也非常好，「2017 年覺得 FoFo 對線超強，亞運和最近配合起來感覺又更全面了，遊走、打線都很罩，優勢可以輻射給隊友。」

不知不覺 Karsa 已經在《英雄聯盟》職業賽場奮鬥 10 年，曾經的對手、隊友如今都陸續卸下戰袍，包含前些日子退役的 Maple，「我職業生涯登上一級聯賽第一個搭配的中路就是楓棠，看到他離開內心蠻有感觸的，每年 Maple 都說要退役，沒想到真的到了這個時刻會如此感傷。我不知道還會再打幾年，會看每一年成績、可以選擇的隊伍做綜合考量，然後…也參考一下楓棠直播開得怎麼樣吧！」