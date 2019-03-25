沉迷手遊！他瘋狂課金「玩糞Game」慘遭朋友恥笑　神人解析：符合演化機制

▲手機遊戲百百款，為什麼玩法類似的戰爭遊戲仍能讓玩家傾家蕩產？（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

最近天氣不穩定，許多人無法出門轉而玩手遊打發時間。就有網友在PTT發文，抱怨天氣冷只能躲在家裡看電視，結果意外發現一款遊戲廣告，slogan強調「打爆外國人、稱霸世界」；他相當納悶，不解為何這類戰爭手遊玩法、題材如此老哏，仍能吸引一堆課長掏錢買單，「有啥好沉迷的」？

該文釣出神人網友smallksc回覆，他以身邊玩到傾家蕩產的肥宅友人例子當佐證，運用心理學論點加以解析，儘管戰爭手遊每天能做的事其實單純又無聊，不外乎開礦、攻城、拚戰力，但還是可以吸引玩家拼命花錢，正是「演化心理學」（ev-psych）機制發揮作用。

smallksc說，人類在長期演化的期間，為了適應自然選擇，如環境、生存、繁衍等而被保留遺傳下來，又被稱作「大草原理論」。人類會主動想避開黑暗的地方，在巨物面前會感到害怕，甚至看到肥宅就會想吐，這些都不用特別教導，天生就會的本能，是人在不停演化的過程中遺傳下來的「心理機制」，他列出3點驗證。

1. 獲取資源。

「無論是採集狩獵的古代智人，還是汲汲營營上下班的我們，每天的行程都是在想辦法獲取資源。」網友強調，戰爭遊戲之所以讓人沉迷，是因為它抓住了人們的心理機制，人類生存的先決條件就是吃，這是最原始的慾望，要達成目的就得去獲取資源。

對應到戰爭遊戲中，這也是一種資源獲取的過程，「礦山就在那、你可以不採；農田就在那、你可以不耕，但為了維持城池的經營，你不得不去」，這就是動機。

▲神人指戰爭類手遊吸引人，正是符合了人類演化機制。戰爭遊戲示意圖。（圖／翻攝PTT）

2. 稀缺性。

人們在「獲取資源」的同時不斷累積成長，但人類的心理機制告訴你，凡事做到極限，就會引來各種反噬，「遊戲深諳這點，所以賦予你一個充滿稀缺性的環境，讓人們產生「動力」並把握當下，努力在遊戲內耕耘。

3. 玩家間的競爭。

「有限的資源將所有生命都逼上生存競爭的戰場，只有受到自然偏愛的物種能夠存活下來。」一如前面提到的稀缺性，玩家除非花新台幣，不然能得到的資源是有極限的，但遊戲給了人們另一套解決方案，名為「競爭」。這人類從古至今為了解決難題的基本行為，進攻和侵略的對象不是低端操作的AI，而是比較弱小的肥羊玩家。

競爭激發出人性中的壞因子，玩家間複雜的心理博奕，成為沉迷戰爭遊戲的推手，並進一步強化了遊戲的「動機」和「動力」。換言之，戰爭遊戲玩轉著玩家的心理機制，「遊戲背後驅使你的或許不僅是它本身好玩，更多的是遊戲商對你的心理操控。」

smallksc表示，換個角度想，沉浸在虛幻的遊戲世界中，也許是人們對現實生活不公的逃脫及放鬆，「因為真的很好玩，所以也許，我朋友就是甘願被遊戲玩吧？最後溫馨提醒，課金切勿過度！」

似是而非又自圓其說的理論貼上網，吸引大批網友熱烈討論，直呼分析太精闢，「你怎麼那麼懂」、「這批很純」、「這種遊戲拚戰力的話，一個禮拜就能儲好幾萬」、「萬國覺醒老外打起來」、「我有個做傳產的親戚，課的錢都可以買車了」、「太高端了這分析」。

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