Bug惹公憤還沒要回溯！《楓之谷Artale》再道歉：密切注意道具複製

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》災情不斷，玩家眾所期待的「拍賣系統」在12日正式回歸不到兩小時迅速下架，但卻意外發現「大量複製」的惡性BUG，引起玩家不滿，甚至出現第一波「退谷潮」。對此，官方晚間10點半左右再度發出聲明致歉，強調複製品的問題正在調查中，拍賣系統也將再度送回重改，但能確保「所有正常遊玩權益不受影響」，但公告內宛如用ChatGPT生成，讓不少玩家直喊，「這次真的Ｇ了，大家退一退吧！」

▼《楓之谷Artale》拍賣系統造成大量複製品問題，官方深夜給出公告再度致歉，現在拍賣場前已經空無一人。



《楓之谷Artale》12日發生開服以來最大危機，「重新修好」的拍賣系統出現誇張BUG，有玩家發現透過拍賣系統，因為人數過多導致物品無法購買，但只要重複多次，就可以直接將物品拿下，不僅在DC、討論區中都有「玩家嘗試」，造成大量難打的神裝（冰霜膠囊、飛鏢等等）數量暴增，甚至用來當作貨幣的「雪花結晶」也瘋狂出現。

官方在晚間10點30左右再度發出聲明，表示拍賣功能多次異常，沒有符合玩家期待感到抱歉，將會以優化拍賣場作為最高優先事項，並全面啟動架構的改善作業，以此來解決瞬間大量連線的負載問題。針對玩家所擔心的「複製品」問題，官方則表示已經密切關注，針對社群提供的影響、案例進行分析，等到結果出來後將會統一說明，但會努力確保所有正常遊玩權益不受影響。

對此，不少網友看到GPT式的道歉感到傻眼，更認為以Artale的速度，這批贓貨早就不知道流傳到哪邊，到時候又會發生一大堆誤鎖事件，對於官方一直以來有誠懇的道歉，卻根本毫無作為感到失望，甚至有網友爆料，早就跟官方回報過出現複製品的問題，但官方只是罐頭式回答，這樣的態度根本收一收就好。

官方公告全文：

針對今日拍賣場功能於啟用過程中多次發生異常，甚至在重新開放後仍再度出現問題，造成所有玩家在使用上的困擾與不便，我們深感抱歉，並對長時間以來耐心等待此功能的各位玩家致上最誠摯的歉意。

未能達成大家的期待，團隊全體同仁深感責任重大，敬請見諒。

拍賣場系統穩定性強化處理進度

目前開發團隊已將拍賣場功能的穩定化列為最高優先事項，並全面啟動基礎架構的改善作業。

我們正在針對瞬間大量連線所造成的負載問題，進行伺服器併發處理機制的優化，以及資料流量分流系統的強化。

由於系統完整穩定仍需一段時間，懇請各位玩家多加體諒。

關於功能後續的開放時程與詳細調整內容，將會另行公告說明，敬請留意後續通知。

關於社群間針對「道具複製」疑慮之說明

近期部分社群平台上出現有關「道具複製」之疑慮與案例分享，開發團隊亦已密切關注並啟動內部緊急調查機制。

我們充分理解玩家對此議題的關切，目前已針對社群所提供之影像與案例進行分析，並依據既有的倉庫紀錄與交易資料進行詳細比對與技術驗證。

此項調查仍在進行中，我們將在所有技術檢查與資料比對作業完成後，統一整理調查結果，

並以公告形式對外正式說明，敬請玩家耐心等候。

團隊將秉持謹慎與公平的原則，全力進行後續調查與確認，並確保所有正常遊玩權益不受影響。

結語與感謝

本次因拍賣場系統不穩所引發的諸多問題，造成玩家不安與困擾，開發團隊再次表達最誠摯的歉意。

我們不會將此事件視為一時的應變處理，而是將其視為強化系統體質與防範未來風險的契機，

並持續以穩定與安全為目標，全力優化整體服務品質。

感謝各位玩家的理解與支持，未來也請繼續給予我們寶貴的意見與鼓勵。