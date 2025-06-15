YouTuber暴力拆解Switch 2　狂敲50下喊無敵...但保護膜不能撕

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於 2025 年 6 月 5 日推出 Switch 2，但上市前幾天官方就已經發出警告，Switch 2 螢幕上貼有一層「防碎膠膜」，其作用是在設備受損時防止玻璃碎片飛散，並明確告知使用者不應撕除這層膠膜。然而 YouTuber JerryRigEverything 決定無視這項警告，親手將螢幕保護膜拆除，而拆除後的結果出乎他意料。

▼YouTuber 拆解 Switch 2。（圖／JerryRigEverything ）

撕除塑膠膜、並完成 Joy-Con 拆解後，JerryRigEverything 開始親自測試任天堂的警告內容，他拿起一把巨大的鉗子猛敲螢幕，連續敲擊十多下後，螢幕仍未破裂令他相當驚訝。他說，「如果看完這個影片還不相信 Switch 2 的耐用性，那就真的沒救了。」影片中他持續敲擊螢幕直到終於將螢幕擊破，並補充「敲了整整 50 次之後，我們終於看到螢幕表面確實有一層很薄的玻璃，如慢動作畫面所示，任天堂說得沒錯，一旦沒有頂層保護膜，螢幕玻璃真的會碎裂成針狀碎片。」

「大多數玻璃碎片仍黏在 LCD 上，但還是有大量玻璃粉塵和細碎片會四散，有可能刺進小孩的手指或眼睛裡。所以我很高興任天堂加了這層保護膜，真的沒有人應該撕掉它。」他也指出，儘管 Switch 2 敲擊過程中一度暫時停止運作，但重啟主機後又能恢復正常運行，因此他下了結論：這台主機「基本上是無敵的」。