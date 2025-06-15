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外媒傳首款Xbox遊戲掌機10月上市...售價曝光高階版3萬元

記者楊智仁／綜合報導

在 Switch 2 近期搶盡媒體版面的同時，微軟與華碩日前正式宣布推出兩款搭載 Xbox 全螢幕體驗的 ROG Xbox Ally 掌機吸引玩家關注，而根據外媒消息，從歐洲零售數據得知其價格為 €899（ 約台幣 3 萬 1 千元 ）。

▼ ROG Xbox Ally 掌機。（圖／翻攝自Xbox） ▲▼ ROG Xbox Ally 掌機。（圖／翻攝自Xbox）

此款掌機兩個版本分別為 Xbox ROG Ally X（高階版）與 Xbox ROG Ally（標準版），兩款裝置皆支援執行來自 Xbox 的 PC 遊戲，並可從 Battle.net、GoG、Ubisoft Connect 以及 Steam 等平台運行 Windows 遊戲。根據曾多次準確提供零售情報的社群帳號 EXtra1s 爆料，這兩款手持主機將於 8 月開放預購，並從歐洲零售數據得知其價格為：高階版售價 €899（ 約台幣 3  萬 1 千元 ），標準版為 €599（約台幣 2 萬 1 千元）。

據稱主機將於 8 月開放預購 10 月上市，但尚未公布具體日期，發售初期將在多地市場推出：澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、阿聯酋、英國與美國，並於在後續擴展至目前已有 ROG Ally 系列販售的其他市場。

這項公告緊接在微軟次世代產品副總裁 Jason Ronald 年初的發言之後，他表示，未來的手持設備將會結合「Xbox 與 Windows 的最佳優勢」。Ronald 在接受外媒訪問時說，「我們已花費超過 20 年打造出一個世界級的作業系統，但這個系統長期以來都被鎖定在主機平台。現在我們專注於如何將這些玩家與開發者的體驗帶到更廣泛的 Windows 生態系中。」

▲▼ ROG Xbox Ally 掌機。（圖／翻攝自Xbox）

關鍵字：Xbox

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