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無限城真實還原！《鬼滅之刃》快閃店台北登場　重現動畫感人篇章

記者楊智仁／綜合報導

五年多來，鬼滅迷們一起在螢幕上看著主角竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助經歷一場場戰役的成長，感動於九柱們對守護的堅持，以及鬼殺隊眾人對信念的奉獻。這次發動特別企劃，於《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》上映前夕，自6月19日起在華山1914文化創意產業園區中7B館，推出全台首度集結動畫全篇章的《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店，在這裡你可以一次重溫所有精采戰役，細細感受故事中各個動人片刻，再次燃起心中的熱情與感動。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

快閃店主視覺以「劇場版無限城篇」的全新角色圖素進行設計，以炭治郎為首的鬼殺隊眾人，齊心揮動手中武器迎向無限城決戰，在快閃店外牆也特別設計了大型主視覺拍照牆，要讓大家一起留下邁向無限城的紀念合照。進入快閃店前，則是由炭治郎、善逸和伊之助，在入口拱門前一起迎接所有喜愛《鬼滅之刃》的粉絲朋友。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

穿過入口拱門後，是《竈門炭治郎立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》各季動畫的專屬區域，除了再次感受故事魅力，還可以透過各段經典台詞與場景圖，重溫劇情中的熱血與感動。作為最終決戰舞台的「無限城」，在這次快閃店中也將以獨立空間及商售區揭露部分面貌，而作品中鬼殺隊戰力最高指標的九柱們也全員到齊，以等身比例在各展區中歡迎大家的到來。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

除了要讓大家再次感受作品魅力，本次《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店同時推出多款全新商品周邊。以九柱為設計靈感的全彩盲抽T恤、經典刺繡托特包，還有水洗牛皮收納袋，日常穿搭都低調又有型。霞柱帥氣的壓克力人物立牌、方形抱枕，與印有黑色線稿身影與金屬刀鍔的尊爵玻璃水杯，一次蒐集入手，或許能多感應到一些霞之呼吸的要義。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

作為鬼殺隊眾人立志討伐的對象，鬼舞辻無慘與十二鬼月在作品中也佔有相當份量。這次快閃店也針對各個在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》中將有著精彩劇情的重要角色，開發了T恤、馬克杯、鑰匙圈、杯墊、冷水瓶、ID卡套等一系列商品，包括無慘大人、黑死牟、童磨、猗窩座，還有在刀匠村篇中與戀柱戰到最後的憎珀天。此外，猗窩座、憎珀天以及遊郭篇中的妓夫太郎與墮姬兄妹更帶來有著強烈氣勢感的壓克力角色立牌。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

關鍵字：鬼滅之刃

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