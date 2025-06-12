YouTuber買到Switch 2後當場砸爛　群眾全傻眼...遭店家永Ban

記者楊智仁／綜合報導

Switch 2 在 6 月 5 日登場後，許多 YouTuber 拍攝開箱影片，讓玩家能進一步了解新機的詳細內容，但有些網紅的拍片手法比較「粗暴」，YouTuber「PlainRock124」因在舊金山任天堂商店門口當場砸壞剛購買的 Nintendo Switch 2，成為首位遭該店禁止入內的顧客。

▼全新Switch 2 被砸壞。（圖／翻攝自PlainRock124YT）

PlainRock124 以「破壞」系列影片聞名，內容經常是將智慧型手機、遊戲主機等電子設備當場砸毀，這類影片時常引發爭議被批評過於浪費，且對大眾渴望擁有的科技產品缺乏尊重。影片中 PlainRock124 先開箱展示了新主機，接著就在店門口人行道上拿出鐵鎚將其砸毀，甚至連警方都到場查看情況。

事後 PlainRock124 在自己 X（前 Twitter）帳號上貼出被砸爛主機照片，並寫到「不是開玩笑，他們說我是第一個被這家店永久禁止的人。」儘管任天堂未發出正式聲明，但多方消息來源證實，這位 YouTuber 不僅當場被驅離，還被禁止日後在該店內進行消費，有目擊者表示他的名字已被登錄進商店的安全系統，顯示事件相當嚴重。