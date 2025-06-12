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快訊／《楓之谷Artale》爆Bug「神裝大量複製」 網友噴爛：不回溯就出獄

記者蘇晟彥／台北報導

《楓之谷Artale》12 日拍賣場重新上線後，卻發生開服以來最大危機，有玩家發現可以透過拍賣系統「大量複製裝備」，造成以往非常難掉落的稀有寶物（膠囊、日鏢等等）大量出現，甚至出現可能要回溯的窘境。對此，官方再度致歉並把拍賣系統暫時關閉，讓不少網友傻眼，「看起來真的涼了，不回溯遊戲就差不多涼掉。」

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《楓之谷Artale》12日發生開服以來最大危機，「重新修好」的拍賣系統出現誇張BUG，有玩家發現透過拍賣系統，因為人數過多導致物品無法購買，但只要重複多次，就可以直接將物品拿下，不僅在DC、討論區中都有「玩家嘗試」，造成大量難打的神裝（冰霜膠囊、飛鏢等等）數量暴增，甚至用來當作貨幣的「雪花結晶」也瘋狂出現。

對此，不少玩家傻眼居然出現這種史詩級BUG，官方也緊急關閉拍賣系統，但網友仍然傻眼會有這樣的低級錯誤，紛紛要求回溯，但官方目前仍沒有給出任何公告。

官方聲明全文：

親愛的玩家您好，這裡是《Artale》開發團隊。

拍賣場功能於今日（6月12日）下午5點25分重新開放後，由於超出預期的大量玩家同時連線與使用需求，導致系統再度發生異常。
對於滿懷期待並熱切使用此功能的各位玩家造成困擾與不便，我們致上最誠摯的歉意。

目前開發團隊已將該問題列為最高等級的緊急事件，並投入全體人力積極展開原因調查與修復作業。
由於拍賣場系統是許多玩家長期關注的重要功能，我們深知其穩定性與可用性的重要性，並肩負沉重的責任感。
此次異常的主要原因為短時間內流量激增，造成現行伺服器架構無法承受。
為了從根本上解決問題，我們正著手進行伺服器架構與並行處理機制等方面的補強作業，這將是不可避免的必要步驟。
在系統完全恢復前，仍可能需要一段時間。關於功能的再次開放時程，將另行公告說明。
我們將確保所有問題徹底排查並修復後，才會重新開放該功能，以提供更穩定的使用體驗。

再次對於未能即時提供順暢服務深表歉意，並由衷感謝各位玩家的諒解與耐心等候。

《Artale》開發團隊 敬上

▲▼ 。（圖／遊戲內截圖）

關鍵字：楓之谷Artale

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