《柯南 獨眼的殘像》快閃店巡迴台灣！毛利萬用包、日版玩偶不再沉睡

記者楊智仁／綜合報導

以鼎鼎大名的「沈睡的小五郎」及長野縣警為主軸所展開的劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》，至今日本票房已來到 133 億，台灣也即將於 6 月 25 日上映，曼迪傳播於特別精心打造電影主題快閃店，讓全台喜愛柯南的朋友前來參與狂歡。

「名偵探柯南 獨眼的殘像 主題快閃店」全台輪番登場，首站 6/11 起於統一時代百貨高雄店、接下來 6/25 起於新光三越台北信義新天地 A8 館 5 樓，以及7/19起在台中中友百貨C棟13樓，除了有超過百種限定台、日版周邊商品外、還有搶眼主題牆及不同風格的情境打卡牆，讓柯南迷沉浸在滿滿的電影氛圍裡。

現場集齊 M28 最新鑰匙圈、紀念幣、收藏卡、立牌等等，只見主角們以及長野縣刑警穿著劇場版服裝帥氣登場，在電影裡大放異彩的毛利小五郎 X 柯南的玩偶吊飾、萬用包也不能錯過。消費滿額精緻回饋好禮：3D立體紀念卡、立體浮銀紀念卡，首兩周加碼再贈專屬 A4 尺寸拼圖圖卡、彩鑽圖卡。廣受粉絲喜愛的紀念小物全新再進化，精心打造台北、台中、高雄專屬圖樣紀念收藏卡，全套 15 張集滿成為最強柯南粉，還有，角色扭蛋拼圖全套 8 款，特殊日子裡還可跟柯南相約合影留念，更多詳細資訊請密切注意曼迪傳播公告。