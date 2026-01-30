2026台北電玩展Day1回顧！三大手遊攤位擠爆「狂搶周邊」

記者蘇晟彥／台北報導

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）在南港展覽館1館盛大開幕，一開幕就吸引不少玩家朝聖，尤其手遊類「鳴潮、明日方舟：終末地、棕色塵埃2」等靠著各種福袋、限定周邊將走道全部擠爆，本篇就來快速回顧Day 1的精彩畫面。

▼《鳴潮》奪下本屆遊戲之星三大獎、《棕色塵埃2》靠著色氣滿盈內容今年也吸引不少玩家朝聖。（圖／記者李毓康攝）

Logitech G首度展出 PRO X2 SUPERSTRIKE 把麥拉倫直接開進電玩展

Logitech G 1月29日 至 2月1日首度展出玩家引頸期盼的 PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，並深度結合 McLaren 麥拉倫頂尖賽道精神，將虛擬競速的熱血快感轉化為實體感官震撼；現場將提供多款首度面世的 Logitech G 旗艦新品供玩家親身體驗，更首次舉辦 G Challenge TGS 盃賽車競賽，為玩家帶來從指尖到賽道的極致震撼，與玩家一同跨越虛擬與現實的界線，開啟競技新紀元。

▼Logitech G暌違多年進展，玩家可以在攤位上體驗最新電競周邊以及賽車競速系列周邊。（圖／記者李毓康攝）



Redbull給你能量 邀石油王、《傳說》閃電狼戰隊3v3激情對戰

時屆2026世足年，Red Bull直接在現場打造吸睛的「3對3 真人手足球」競技場，於1/30至2/1舉辦連續三天的「天梯挑戰賽」，每日獲勝隊伍可獲得Red Bull限量足球。本(29) 日邀請到Red Bull電競選手石油王、Red Bull電競隊閃電狼暫時放下手中的搖桿與手機，一同化身真人手足球員，依靠腳部靈活度與全身反應力左右橫移，在3 分鐘賽制內攻破對手。

由石油王聯手兩位閃電狼成員，對抗另外三位閃電狼選手。昔日默契十足的隊友瞬間在場上成為敵手，雙方展開激烈的攻防戰，進攻與防守之間火花四射，場面既熱血又逗趣。經過一輪猛烈廝殺，雙方最終以 3:3 打平，展現了電競選手在虛擬戰場外不服輸的比賽精神。

▼石油王參加Red Bull現場活動接受訪問。（圖／記者蘇晟彥攝）



《仁王３》體驗版開放下載 現場試玩將可獲得上市後裝備道具



臺灣光榮特庫摩宣布，預計於2026年2月6日（五）發售的黑暗戰國動作RPG『仁王３』（PlayStation®5／Steam®），今日2026年1月29日（四）起體驗版開放下載，玩家可遊玩『仁王３』遊戲初期部分內容，並支援最多3人的線上多人遊玩，存檔資料可繼承至正式版。

通關本體驗版的玩家，將可於『仁王３』正式版中獲得遊戲內裝備道具「丹青雙蛇頭盔」，通關特典須於2026年2月15日（日）前完成通關體驗版方可獲得，此外，於光榮特庫摩攤位預購『仁王３』遊戲，即可獲得「限定原創徽章」與『仁王３』試玩區「快速通關試玩資格券」。

▼《仁王３》將在電玩展結束後５天上市。（圖／記者蘇晟彥攝）



軌跡系列參戰台北電玩展 雲豹娛樂中文化巨作［動物迷城」巨型監牢等你闖

以代理falcom旗下遊戲，同時致力於中文化的雲豹娛樂，在去年推出《空之軌跡 the 1st》大獲好評後，今年電玩展同樣帶來「軌跡系列專區」、「最新中文化遊戲－動物迷城」即與日本一合作中文化的相關遊戲，各展區還將規劃主題打卡拍照區，玩家可於現場與經典角色、遊戲場景或吉祥物合影留念。此外，全新動作RPG《凶亂魔界主義》，則邀請本土啦啦隊成員「栗子」李佳俐參與試玩舞台，帶領玩家感受高速爽快的戰鬥節奏

此外，FALCOM 社長─近藤季洋先生並與飾演「緹妲．拉賽爾」的聲優飯田ヒカル小姐也將舉辦特別舞台活動，一同登台；『動物迷城 ～Back to the Dawn～』，擔任主角「狐狸 湯瑪斯」配音的聲優仲村宗悟也將來台參與特別舞台活動。

傑仕登最強陣容來襲 四天舞台活動不間斷

代理商傑仕登今年來勢洶洶，四天中展出CAPCOM旗下大作，包含《惡靈古堡9：安魂曲 》（Resident Evil Requiem）、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《人機迷蹤》等，同時也是舞台活動KOL陣容最強攤位，舞台則由旗下VTuber新秀潔絲可打頭陣，與知名電競主播Section一同和玩家同樂，精彩活動更將四天連續不間斷。

▼傑仕登攤位陣容強大。（圖／記者李毓康攝）



▼《超級槍彈辯駁2X2》攤位前有黑白熊、黑白美見面會，黑白熊還會超熱情「靠近你」。（圖／記者蘇晟彥攝）



任天堂穩定輸出 120台試玩機台玩到爽還能跟瑪利歐拍水管照

任天堂擴大出展規模，現場設置超過120台試玩機台，提供包含尚未發售作品在內、合計35款以上遊戲體驗，讓玩家能在第一時間上手感受新作內容與操作手感，還有特殊拍照區及瑪利歐、路易吉、碧姬、耀西與皮卡丘等角色見面會，讓民眾可以留下最可愛的紀念照。

▼任天堂攤位。（圖／記者李毓康攝）

▼《寒霜啟示錄X Kingshot》邀請到啦啦隊女神金娜妍站台。

▼《棕色塵埃2》餓小璇。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼《棕色塵埃2》小空。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼幻獸帕魯。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼STAR SAVIOR。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼《棕色塵埃2》Haru。（圖／記者蘇晟彥攝）