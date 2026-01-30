ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

記者楊智仁／綜合報導

經典魔法少女動畫《庫洛魔法使》再度推出話題周邊，這回把小櫻的代表性武器「封印之杖」做成了肩頸按摩棒，引發粉絲熱烈討論，直呼「這商品也太貼合人生階段了吧」。

▼《庫洛魔法使》肩頸按摩棒。（圖／翻攝自@itateriya推特）▲▼庫洛魔法使。（圖／翻攝自推特）

由株式會社 SO-ZO 經營的飯店聯名電商平台「イタテリ屋」於 1 月 26 日宣布，正式開放《庫洛魔法使》商品預購。本次推出的品項包含小櫻、小狼等人的「吊飾」與「附套亮面徽章」，其中最引人注目的，則是仿照封印之杖設計的「肩頸按摩棒」，整體採用柔軟蓬鬆材質製作，兼具收藏與實用性，定價為 1,980 日圓，商品資訊一公開，立刻在推特掀起話題，不少網友笑稱「這是配合粉絲年齡層成長的完美商品」、「終於可以真正『解除封印』肩頸痠痛了」。

「粉絲高齡化」這個說法讓部分粉絲忍不住自嘲吐槽，甚至登上了推特關鍵字，但更多人認為這只是陪伴成長的證明，當年守在電視前看小櫻收集庫洛牌的孩子，如今成了需要肩頸放鬆的上班族。網友幽默表示「不是老，是肩膀先覺醒了。」該系列商品目前已於イタテリ屋、Animate 線上商店，以及日本全國 Animate 門市開放預購。

關鍵字：庫洛魔法使

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

推薦閱讀

2026台北電玩展Day1回顧！三大手遊攤位擠爆「狂搶周邊」

《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

直擊／《棕色塵埃2》把溫泉搬到電玩展！台韓9大神級Coser色氣對拼

直擊／2026電玩展人潮再爆！粉絲頂冷風「搶色氣周邊」開場就狂衝

任天堂失敗主機重生！Virtual Boy登陸Switch 2　未發售新作也能玩

粉絲擠爆《鏈鋸人》電話亭聖地　NTT東日本頭痛：花別留在現場

賣破4000萬冊！《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售...棘手疫災發生

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉　分析曝「關稅危害」難負荷

直擊／PokéPark KANTO草紗鎮搶先解密　超過600隻寶可夢等你找

直擊／PokéPark KANTO寶可夢森林開箱　近距離摸皮卡丘心臟爆擊

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

2026台北電玩展Day1回顧！

《庫洛魔法使》封印之杖變「肩頸按摩棒」

Virtual Boy登陸Switch 2

hololive櫻巫女突宣休假一週

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

直擊／2026電玩展人潮再爆！

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉

記憶體價格暴漲撐不住！DDR3意外回潮

PokéPark KANTO草紗鎮大解密　

最新新聞

2026台北電玩展Day1回顧！

《庫洛魔法使》封印之杖變「肩頸按摩棒」

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

直擊／2026電玩展人潮再爆！

Virtual Boy登陸Switch 2

粉絲擠爆《鏈鋸人》電話亭聖地

《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉

PokéPark KANTO草紗鎮大解密　

PokéPark KANTO寶可夢森林開箱

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366