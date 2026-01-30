《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

記者楊智仁／綜合報導

經典魔法少女動畫《庫洛魔法使》再度推出話題周邊，這回把小櫻的代表性武器「封印之杖」做成了肩頸按摩棒，引發粉絲熱烈討論，直呼「這商品也太貼合人生階段了吧」。

▼《庫洛魔法使》肩頸按摩棒。（圖／翻攝自@itateriya推特）

由株式會社 SO-ZO 經營的飯店聯名電商平台「イタテリ屋」於 1 月 26 日宣布，正式開放《庫洛魔法使》商品預購。本次推出的品項包含小櫻、小狼等人的「吊飾」與「附套亮面徽章」，其中最引人注目的，則是仿照封印之杖設計的「肩頸按摩棒」，整體採用柔軟蓬鬆材質製作，兼具收藏與實用性，定價為 1,980 日圓，商品資訊一公開，立刻在推特掀起話題，不少網友笑稱「這是配合粉絲年齡層成長的完美商品」、「終於可以真正『解除封印』肩頸痠痛了」。

「粉絲高齡化」這個說法讓部分粉絲忍不住自嘲吐槽，甚至登上了推特關鍵字，但更多人認為這只是陪伴成長的證明，當年守在電視前看小櫻收集庫洛牌的孩子，如今成了需要肩頸放鬆的上班族。網友幽默表示「不是老，是肩膀先覺醒了。」該系列商品目前已於イタテリ屋、Animate 線上商店，以及日本全國 Animate 門市開放預購。