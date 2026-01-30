羅傑又要進警局？實況突收大安分局通知　粉絲猜「狼人畜生事件」

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者蘇晟彥／台北報導

人氣實況主羅傑人紅是非多，日前出現「波賢之亂」後，28日晚間羅傑開台時又意外收到「筆錄通知書」，必需到大安分局進行說明，讓他在實況上氣得大罵「我才不去」、「被噴的都是我」，對此，羅傑表示將在30日晚間跟大家說明詳細原因，等近期工作告一段落後會再看情況處理這件事。

▼羅傑預告30日晚上會開台跟大家說明一下被告原因。（圖／翻攝自羅杰 Roger）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

人氣實況主羅傑日前因為傑寶（粉絲暱稱）使用羅傑照片當大頭貼回嗆網友，讓網友揚言以跟騷法、刑法等提告，更大罵「是不是你本人不在乎」引起「波賢之亂」，28日在開實況時家人遞來一封信，沒想到打開後卻是「到案說明通知書」，讓他滿臉問號，直言「被噴的都是我」、「我才不要去」。

不少網友找出疑似原因，推斷出可能是去年「怒噴狼人事件」，當時遇到遇到開戳的下路狼人開始連續狂噴，雙方激戰法律常識，讓羅傑大嗆「老子存錢就是來噴你這種垃圾」、「老子錢多」、「告一下能多少錢」，不斷狂罵狼人畜生，推斷時間「波賢之亂」可能不會那麼快，應該是這起事件會比較快收到。

對此，羅傑則表示，30日晚間開台時會跟大家詳細說明一下被告原因，但是否去警局，得等到近期工作忙完結束後再視情況決定。

