《Roblox》再爆美少失蹤　疑見網「音訊全無」父憂：無法相信

記者黃冠瑋／綜合報導

知名沙盒遊戲平台《Roblox》上提供了許多獨立遊戲創作者資源，然而自從爆出多項兒童爭議後，就慘遭各界不斷聲討、批評。如今該平台又度爆出，一名美國紐約15歲少年無故失蹤，經初步調查疑似前往曼哈頓想與遊戲平台Roblox上網友相見便音訊全無，對此他的家人感到難以置信，並祈禱能平安無事。

▼《Roblox》再次出現兒少失蹤案。（圖／翻攝自X／@Roblox）

▲▼《Roblox》再次出現兒少失蹤案。（圖／翻攝自X／@Roblox）

事情其實是，一名來自美國紐約長島15歲少年Thomas Medlin，在1月9日下午3點30分左右離開Stony Brook School，隨即從長島火車站搭乘行至大中央總站，前往曼哈頓便失蹤，根據目前美國當地警方描述，Medlin為白人，身高約162公分，體重約59公斤。失蹤時穿著帶有紅色條紋的黑色外套、白色條紋的深色運動褲、配戴眼鏡並背著黑色背包。

無故失聯後，Medlin母親便向警方報案，其中就提供線索，猜測Medlin很可能是想與遊戲平台Roblox上的曼哈頓網友，而後續經過警方追查已在曼哈頓下城發現了Medlin的手機，調閱監視器發現Medlin有多次出現在布魯克林街頭。對此，Medlin父親對於兒子的行為感到震驚與擔憂，「簡直無法相信他當初為什麼會離開」。

對於《Roblox》平台又再度爆出兒少問題，Roblox發言人則表示，「該平台核心安全，已制定了完善的用戶保護政策，其中設有過濾器來阻止個人資訊的共享，並且不允許用戶之間分享圖片或影片等交換聯絡資訊，至於Medlin帳號紀錄也沒有此等行為，目前只能持續為家屬祈禱，並全面配合警方調查」。另外，這也不是第一次《Roblox》遊戲平台爆出兒少爭議，因此也讓許多善良網友表示，該平台應該遭到下架，才能避免其他兒童再次受到迫害。

