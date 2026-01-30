ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

完結12年再啟動！《史上最強弟子兼一》將連載續篇　作者親証實

記者楊智仁／綜合報導

《史上最強弟子兼一》是日本松江名俊所繪的少年漫畫，2002 年 - 2014 年在《週刊少年Sunday》（小學館）連載，動畫後續在台灣電視台放送是許多七八年級生經典回憶，日前官方宣布《史上最強弟子兼一》續篇製作確定將於 3 月正式連載。

▼《史上最強弟子兼一》推出續作。（圖／翻攝自@matuenashun推特）▲▼史上最強弟子兼一。（圖／翻攝自推特）

《史上最強弟子兼一》全 61 冊 583 話，動畫台灣從 2008 年起於八大綜合台首播，作品敘述沒有武術才能的主角「兼一」跟隨多個師父，學習「中國武術、泰拳、柔術、空手道、冷兵器」，並與黑暗武術家對決的故事。2014 則曾推出《史上最強弟子兼一 暗之襲擊》動畫 OVA，漫畫則已經完結超過 12 年。

隨著小學館旗下漫畫 App「Sunday Webry」於 2026 年迎來上線 10 周年，官方宣布《史上最強弟子兼一2 達人篇》，則確定將於 3 月 25 日正式連載，連作者松江名俊都發文宣部再啟動。當時兼一漫畫完結時仍在朝達人的目標接近，而這次重新連載又會帶來怎麼樣的火花令粉絲們相當期待。

關鍵字：史上最強弟子兼一

