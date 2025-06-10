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84歲新人奪日漫畫最大獎！大咖身分曝...連《烏龍派出所》作者都讚

記者楊智仁／綜合報導

動漫大國日本創作者可說是人才輩出，每年都有許多新人帶來有趣的點子與作品，不過各位是否有看過超過 80 歲的新人漫畫家呢，日前東京中央區舉行的第29屆「手塚治虫文化獎」頒獎典禮中，84 歲的りんたろう獲得年度最高榮譽「漫畫大獎」。

▼84歲新人漫畫家。（圖／翻攝自ANNnewsCH） ▲▼84歲新人漫畫家。（圖／翻攝自ANNnewsCH）

手塚治虫文化獎為紀念對漫畫文化留下深遠影響的手塚治虫所設立，自創立以來已邁入第 29 屆。今年的漫畫大獎頒發給高齡新人漫畫家 りんたろう 出道作《每秒24格的我的人生》，許多人可能會好奇怎麼會 84 歲才開始自己的漫畫生涯，但其實這位 りんたろう 可是大有來頭，擔任動畫導演工作超過 60 年，曾參與《銀河鐵道999》、《幻魔大戰》、《火之鳥》等傳奇作品。

▲▼84歲新人漫畫家。（圖／翻攝自ANNnewsCH）

首度創作漫畫就得獎，りんたろう 表示，「我懷著『要畫出一部可以閱讀的電影』的心情，花了 6 年時間才完成這部作品，這本書是靠所有參與出版的人齊心協力完成的，我認為這個獎項是對大家的肯定，我只是代表大家上台領獎。感謝大家，謝謝。」以《烏龍派出所》聞名、同時也是選考委員的秋本治則讚賞道，「作品深深打動了人心，分鏡就像電影場景一樣，閱讀起來十分流暢。」

關鍵字：漫畫

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