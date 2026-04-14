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從小玩《寶可夢》會改變大腦！研究揭大腦出現「皮卡丘專區」

記者楊智仁／綜合報導

如果你的童年曾沉迷於《寶可夢 紅／綠》，不斷捕捉、培養與對戰寶可夢，那麼你的大腦可能真的「記住了皮卡丘」。美國史丹佛大學心理學家過去研究發現，童年時期大量遊玩寶可夢遊戲的成年人，大腦中會出現對皮卡丘、妙蛙種子、果然翁 等角色影像產生「偏好性反應」的特定區域。

▼ 從小玩《寶可夢》會改變大腦 。（圖／翻攝自Stanford） ▲▼ 寶可夢 。（圖／翻攝自Stanford）

這項研究曾發表於《Nature Human Behaviour》，近期伴隨著外媒的報導再次掀起話題，研究第一作者、史丹佛大學前研究生 Jesse Gomez 表示，過去學界一直不清楚，為何大腦會對某些類別（如人臉）形成專門區域，卻不會對像汽車這類物體產生同樣機制。

研究指出，關鍵可能在於「童年時期視覺經驗」，大腦視覺皮質若要發展出專門辨識某類物體的區域，必須在年幼、大腦高度可塑的階段持續接觸該類物體。Gomez 以自身經驗為靈感，他從6、7歲開始長時間遊玩寶可夢，他推測，若童年經驗確實關鍵，那麼這些玩家的大腦，應該會對寶可夢角色產生比其他刺激更強的反應。

研究團隊進一步指出，《寶可夢》一大特色在於擁有數百種外型相似但需精細辨識的角色，玩家為了遊戲進行，必須記住每隻寶可夢特徵，這種「高密度辨識訓練」可能促成大腦專區形成。此外，研究結合「偏心率偏差」理論，即大腦中物體辨識區域的位置，與觀看時使用的視野（中央或周邊）及物體佔據視野大小有關，由於玩家是在小型掌機 Game Boy 螢幕觀看寶可夢，角色主要出現在視覺中央，因此相關腦部反應也集中在負責中央視覺處理的區域。

在實驗中，研究人員招募 11 名童年長時間遊玩寶可夢的成年人，並透過功能性磁振造影（fMRI）觀察其大腦活動。結果顯示，當這些受試者觀看寶可夢角色圖像時，相較於未曾遊玩者其大腦特定區域反應明顯更強。這項發現顯示，大腦在童年階段對經驗極為敏感，能因長期接觸特定事物而產生結構性變化。

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