《柯南》電影首日票房11億日圓創紀錄　聲優自嘲「又爆炸了」

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《名偵探柯南》劇場版第 29 部作品《高速公路的墮天使》於 10 日在日本正式上映，首日即開出亮眼成績，根據東寶公布數據，電影上映首日吸引約 73.9 萬人次進場，票房收入突破 11.3 億日圓，刷新系列歷年開片紀錄。

▼《柯南》電影首日票房11億日圓新紀錄。（圖／翻攝自推特）

回顧過去系列成績，2024年上映的《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》以 158 億日圓創下系列最高總票房紀錄；而 2025 年的《名偵探柯南：獨眼的殘像》則以首日約 69 萬人次、10.5 億日圓保持開片紀錄，本次新作以約 107% 的成長幅度成功刷新數據，展現強勁吸金能力。

值得一提的是，《柯南》劇場版系列近年持續寫下新里程碑，已連續三年突破 100 億日圓票房，並連續兩年達成千萬觀影人次，為日本電影史上首見紀錄。為主角柯南配音的高山南也在活動中表示，「先跟神奈川縣，還有橫濱的大家道歉，因為這次電影，又讓幾個地方受到波及了」，這番話指的當然是《柯南》電影例行的爆炸場面，也讓現場粉絲開懷大笑，緊接著高山南感性地表示，「每年都在想，謝謝你們沒有『畢業』，謝謝有這麼多新加入的觀眾，每年都讓我感到驚喜與感激。」

更新：目前劇場版 3 日累計票房超過 35 億日圓，觀影人次來到 231 萬 8 千人。