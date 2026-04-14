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二手店驚現「等身沙奈朵」賣3萬　價格翻三倍結果一天就被買走

記者楊智仁／綜合報導

還記得去年日本寶可夢中心獨家販售「等身大沙奈朵娃娃」嗎，超夯商品開賣沒多久就被秒殺，社群上也迅速衝至著各種「沙奈朵」的裝扮照。如今就有網友發現在二手店出現「等身大沙奈朵娃娃」，而且價格竟然漲了三倍以上。

▼二手店出現「等身大沙奈朵娃娃」。（圖／翻攝自推特）▲▼日網瘋開箱「等身沙奈朵」。（圖／翻攝自推特）

沙奈朵是超能力屬性／妖精屬性寶可夢，捲曲髮型、純白裝束、飄浮空中宛如美麗淑女，根據官方設定，沙奈朵有著預知未來能力，會保護自己所信任和心意相通的訓練家，為守護敬愛主人而不惜賭上性命的決心。去年身高 160 公分的「等身大沙奈朵」以 49,500 日圓 ( 9800 台幣 ) 開賣短短 3 分鐘就被秒殺，當時社群上也出現制服、女僕、黑絲等各種不同裝扮的沙奈朵。

沒想到近日在二手專賣店 Book-Off，有訓練家就看到這隻「等身大沙奈朵娃娃」，要價高達 145,000 日圓（約新台幣 28,877 元）翻了三倍以上，駿河屋更貴賣到 178,000 日圓（約 35,449 元），大部分這種二手娃娃價格應該會比原價低，正當大家還在猜想會不會賣出去時，沒想到隔天就有訓練家把「超大沙奈朵」抱回家了，由此可以看出沙奈朵的高人氣。

關鍵字：沙奈朵

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