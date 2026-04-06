粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔！海關興奮舉「聖劍」圍觀網笑翻

記者楊智仁／綜合報導

一名熱愛《Fate》系列的中國粉絲，近日分享自己前往英國進行「聖地巡禮」的離奇經歷，原本只是想帶著角色道具拍照留念，沒想到卻在入境時被海關攔下，甚至一度被當成「攻擊性武器」，引發網路熱議。

▼粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔。（圖／翻攝自百度）

「誓約勝利之劍 Excalibur」( 暱稱 咖哩棒 ) 為象徵亞瑟王最為強大最為尊貴的聖劍，該名網友特地購買精緻的聖劍準備到英國聖地巡禮亞瑟王墓，該物品為金屬材質、未開封狀態，還額外準備了高級禮盒包裝。但是沒想到，在英國海關安檢時，咖哩棒因材質問題被掃描設備判定異常，直接被歸類為「攻擊性武器」，不僅道具遭扣留連人也被攔下盤查。

面對突發狀況，該網友不斷向海關解釋這只是 Cosplay 用的未開封道具，僅用於拍照用途，不過海關人員仍相當謹慎，甚至召集多名工作人員現場研究這把「聖劍」是否合法，有趣的是，過程中似乎有海關人員認出該道具的來歷，還詢問他是否對亞瑟王有興趣，讓整起事件出現戲劇性轉折，最終在確認無安全疑慮後海關才放行，該名網友也順利完成英國聖地巡禮行程。

而一群海關人員圍著咖哩棒看起來頗為興奮的畫面，迅速在中國社群上流傳並引發爆笑，網友紛紛喊到，「去英國打聖杯戰爭，結果聖遺物先被沒收」、「海關：你的從者呢？快叫 Saber 來救你」、「男人看到劍就想握，這是本能」、「其實海關心裡也在大喊 欸克斯，開拔！」