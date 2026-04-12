中國女賽評遭批裙子太短...開大招變「黑衣人」登台反擊

記者楊智仁／綜合報導

近期《永劫無間》電競圈意外掀起一波爭議，女賽評「喳喳」穿著短裙，卻在部分內容農場與社群帳號操作下，被放大成「穿衣自由」與「性別雙標」，面對延燒的討論，喳喳竟直接化身成「黑衣人」登台解說。

▼賽評直接化身成「黑衣人」登台解說。（圖／翻攝自bilibili）

事件起因於多個帳號釋出剪輯影片，截取 NBPL 春季賽解說席畫面，並搭配「心疼女解說」等文字，聲稱女性解說被主辦單位要求穿著短裙，長時間坐在台上還得顧及走光問題；反觀男性解說則能穿西裝、自在主持，藉此暗示賽事存在性別差異待遇。相關內容快速擴散，不少未完整了解情況的網友也跟著批評主辦單位。

不過，熟悉賽事運作的圈內人士很快出面澄清，指出這類說法與實際情況有落差，《永劫無間》女性解說的服裝多半由個人自行準備，賽事方並未強制規定穿著樣式，「被要求穿短裙」的說法是刻意剪輯與誤導，事件解說「喳喳」也親自回應，強調自己的穿搭完全出於個人選擇，並未受到主辦單位干涉。原本外界預期風波會因此平息，沒想到輿論卻出現反轉，部分原先替她發聲的網友，反而質疑她「不領情」甚至出現批評與指責聲浪。

面對持續延燒的討論，賽事方則以相當「戲劇化」的方式回應，後續轉播中喳喳以誇張造型登場，全身黑色緊身服搭配深色妝容與長假髮，彷彿是《柯南》裡面的「黑衣人」，與一旁正常西裝打扮的男性解說形成強烈對比，也讓直播瞬間熱鬧起來。